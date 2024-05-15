‌به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه ورامین با معظم له و حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آیت الله محمودی انتخاب علی خزایی به عنوان منتخب مردم دیار پانزده خرداد در مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت و برای وی در مسیر خدمتگزاری به مردم آرزوی توفیق کرد.

نماینده منتخب مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گفت: کار کردن برای مردم دشت ورامین بهترین مصداق قدردانی و تشکر است و امیدوارم خادم خوبی برای مردم دیار پانزده خرداد باشم.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ورامین نیز اظهار کرد: امیدوارم در راستای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به ثمر رسیدن مطالبات مردم این دیار موفق و موید باشید.