درآمد ۷۴۸.۵ میلیون دلاری مردان بازیگر در برابر ۱۸۶ میلیون زنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، در حالی که دواین جانسون با کسب ۱۲۴ میلیون دلار پردرآمدترین بازیگر مرد از راه بازیگری بوده است اما امسال جرج کلونی در راس پردرآمدترین بازیگران جهان در سال ۲۰۱۸ ایستاد.

وی با درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری در حالی این مبلغ را کسب کرده که در هیچ فیلم سینمایی بازی نکرده و در واقع این پول را از فروش کارخانه نوشیدنی خود و در حالی که یکی از شرکای این کارخانه بود کسب کرد.

به این ترتیب در این فهرست که درآمد بازیگران از یکم ژوئن ۲۰۱۷ تا یکم ژوئن ۲۰۱۸ را دربرمی‌گیرد، دواین جانسون در مکان دوم جای می‌گیرد.

جانسون به لطف فعالیت شدیدش در شبکه‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی در فیلم‌هایی چون «آسمان خراش» و «جومانجی: به جنگل خوش آمدید» این جایگاه را کسب کرده است.

پس از این دو رابرت داونی جونیور با درآمد ۸۱ میلیون دلاری جای دارد که این درآمد را از فیلم‌هایی چون «انتقام جویان: جنگ ابدیت» و نیز بازی در «اسپایدرمن: بازگشت به خانه» کسب کرده است.

کریس همسورث بازیگر «انتقام‌جویان» با درآمد ۶۴.۵ میلیون دلاری فرد نمره ۴ این فهرست شده است.

جکی چان با درآمد ۴۵.۵ میلیون دلاری پنجمین فرد این فهرست را تشکیل داده و در ۵ جایگاه اول قرار گرفته است.

ویل اسمیت با درآمد ۴۲ میلیون دلاری نفر بعدی است. بخشی از درآمد وی از نقشی که در فیلم لایو اکشن «علاء‌الدین» بازی کرده و هنوز اکران نشده کسب شده است.

آکشای کومار بازیگری بالیوودی با درآمد ۴۰.۵ میلیون دلار، آدام سندلر با درآمد ۳۹.۵ میلیون دلار، سلمان خان با درآمد ۳۸.۵ میلیون دلاری و کریس اوانز با درآمد ۳۴ میلیون دلاری، دیگر پر درآمدهای این فهرست هستند.

این بازیگران در مجموع ۷۴۸.۵ میلیون دلار درآمد دارند و این تفاوت فاحشی با مجموع درآمد ۱۰ بازیگر پردرآمد زن دارد که فهرست‌شان هفته پیش منتشر شده بود و مجموع درآمدشان ۱۸۶ میلیون دلار شده بود.