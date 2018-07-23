جکی چان جایگاه ۵۹ جهان از نظر کسب درآمد را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا نیوز سرویس، در فهرستی که به تازگی از سوی نشریه فوربس با تعیین درآمد چهره‌های مشهور دنیای هنر و سرگرمی و ورزش منتشر شد، جکی چان جایگاه ۵۹ را کسب کرد.

بازیگر ۶۴ ساله در سال گذشته (از یکم ژوئن ۲۰۱۷ تا یکم ژوئن ۲۰۱۸) موفق به کسب درآمدی ۴۵.۵ میلیون دلاری شد. وی در این بازه زمانی با ۶ فیلم دیده شد که ایفای نقشی متفاوت در فیلم اکشن علمی تخیلی «خون فولادین» به کارگردانی لئو ژانگ که ۲۰۱۸ در آمریکا اکران می‌شود و «بیگانه» تریلر جاسوسی به کارگردانی مارتین کمپبل که در برابر پیرس برازنان بازی کرد، از جمله آنها بودند.

«کونگ فو یوگا»، «عملیات آجیلی ۲»، «فیلم لگو نینجا» و «نامیا» فیلم اقتباسی از یک رمان چینی که تنها در چین اکران شد، دیگر فیلم‌های او در سال ۲۰۱۷ را تشکیل داده بودند.

البته وی درآمدهای دیگری نیز داشت که از تهیه‌کنندگی و فروش سینماهایی که در چین دارد، کسب شد.

جکی چان سال پیشتر در مجموع ۴۹ میلیون دلار کسب کرده بود که بیشتر آن از سرزمین چین بود و او را در مکان پنجم فهرست پردرآمدترین بازیگران فوربس سال قرار داده بود.

این بازیگر سال پیش همچنین در راس فهرست ۱۰۰ بازیگر پردرآمد چینی قرار گرفته بود.

وی به طور متوسط درآمدی ۸۰ میلیون یوانی (برابر ۱۲ میلیون دلار آمریکا) برای هر فیلم کسب کرده بود.

در فهرست پردرآمدترین سلبریتی‌های امسال یک بوکسور یعنی فلوید می‌ودر برای مبارزه‌اش با کانر مک‌گرگور قرار گرفت. او برای همین بازی در آگوست ۲۰۱۷ بیش از ۵۵۰ میلیون دلار دریافت کرد.

امسال در میان بازیگران جرج کلونی مکان دوم، دواین جانسون مکان پنجم، رابرت داونی جونیور مکان بیستم، کریس همسورث مکان ۳۱، کوین هارت مکان ۳۹، ویل اسمیت جایگاه ۷۱، اسکارلت جوهانسون جایگاه ۷۶، آدام سندلر جایگاه ۷۸، سلمان خان جایگاه ۸۲ را در فهرست پردرآمدترین سلبریتی‌ها به خود اختصاص دادند.