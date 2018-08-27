انگلیس سیستم هدایت ماهواره ای اختصاصی راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این کشور مدعی است خود دقیق ترین سیستم هدایت و کنترل ماهواره ای را بر پا خواهد کرد که رقیبی برای نمونه آمریکایی آن یعنی جی پی اس و همین طور مشابه اروپایی آن یعنی گالیله محسوب می شود.

ترزا می نخست وزیر انگلیس خود شخصا دستور راه اندازی یک سیستم مستقل هدایت و کنترل ماهواره ای را صادر کرده و دولت این کشور بودجه ای ۱۰۰ میلیون پوندی را به این کار اختصاص داده است.

هنوز مشخص نیست سیستم یادشده چه زمانی عملیاتی خواهد شد ولی این طرح فعلا در مرحله مطالعاتی و قرار است ابتدا به صورت آزمایشی و محدود راه اندازی شود. راه اندازی کامل چنین شبکه ای بسیار هزینه بر بوده و بر اساس برآوردهای اولیه نیازمند صرف بودجه ای ۳ میلیارد پوندی است. بنابراین احتمال می رود اجرای طرح یادشده با مخالفت های جدی داخلی نیز مواجه شود.

با این حال انگلیسی ها با این استدلال که نمی توان در مورد چنین موضوع حساسی به دیگر کشورها متکی بود قصد دارند سیستم یادشده را برای مکان یابی دقیق با حفظ استانداردهای امنیتی راه اندازی کنند.