ورود بخش خصوصی در طرح های عمرانی و زیرساختی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در مراسم معارفه معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی در طرح های عمرانی و زیرساختی چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: توسعه چهارمحال و بختیاری و حل مشکلات بیکاری در این استان در گرو ورود بخش خصوصی محقق می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ورد بخش خصوصی در طرح ها وپروژه های عمرانی یکی از نیاز های اصلی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ بیکاری در این استان از مهمترین مشکلات به شمار می رود، اظهار داشت: باید زمینه برای حضور سرمایه گذاران و کاهش نرخ بیکاری در این استان فراهم شود.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری دارای نرخ مشارکت بالایی است و رتبه نخست را در این بخش دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بالا بودن نرخ مشارکت موجب افزایش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری شده است.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار در این استان باد جدیت دنبال می شود، بیان کرد: بسترهای لازم و تمهیدات لازم برای ورود سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طی پنج سال گذشته ۵۷ طرح توسط سرمایه گذاران در این استان انجام شده است.

وی بیان کرد: میزان سرمایه گذاری این طرح ها بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال بوده است.

در این مراسم از زحمات ملک محمد قربان پورسرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری قدردانی شد و الله کرم نصیری به عنوان معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری معرفی شد.