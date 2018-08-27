ورزشکاران باید آرمان شهدا را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و طی مراسمی با حضور حجت الاسلام زمانی امام جمعه، محمدباقر خانی فرماندار، قهرمان زاده راهبریت کانگ فوتوآ ۲۱ و مسئولین منطقه ۵ انجمن و جمعی از مسئولین محلی ساختمان باشگاه سیمرغ در شهرستان ملکان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ابتدای این مراسم امام جمعه ملکان طی سخنانی شهدا را قهرمانان واقعی کشور دانست و گفت: این عزیزان در طول ۸ سال دفاع مقدس از جان خود گذشتند تا ما امروز با اقتدار در آسایش و آرامش و امنیت زندگی کینم.

حجت الاسلام حافظ زمانی افزود: ورزشکاران باید آرمان و اهداف والای شهدا را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه قهرمان رزمی شدن راحت است، بر قهرمان معنوی شدن و بنده خدا شدن در طول زندگی تاکید کرد و گفت: باید از این مجوعه ها قهرمانانان معتقد و انقلابی تحویل جامعه داده شود و الحق و الانصاف تاکنون نیز چنین بوده و ورزشکاران ایران اسلامی همگی از جوانان و نوجوانان معتقد بوده اند.

وی در ادامه از فعالیت انجمن کانگ فوتوآ ۲۱ ملکان قدردانی کرد و افزود: این عزیزان در طول کمتر از یکسال توانستند با همت و سعی خود ساختمان خوبی برای این انجمن احداث کنند.

ملکان استعدادهای زیادی در ورزش دارد

در ادامه مراسم حسین قهرمان زاده راهبریت سبک و انجمن کانگ فوتوآ ۲۱ کشور نیز گفت: انجمن کانگ فوتوآ از سال ۶۸ فعالیت خود را زیر نظر سازمان تربیت بدنی آغاز و در سال ۶۸ مجوز فعالیت خود را از سازمان های مردم نهاد وزارت کشور اخذ و به فعالیت خود زیر نظر وزارت کشور ادامه داده و هم اکنون در سراسر کشور فعالیت دارد.

وی گفت: ملکان استعدادهای زیادی در ورزش دارد.

راهدار یعقوب اقدسی مسئول انجمن و سبک کانگ فوتوآ شهرستان ملکان نیز در حاشیه این مراسم در گفتگویی با خبرنگار مهر، گفت: عملیات اجرایی ساختمان باشگاه سیمرغ ملکان از اردیبهشت سال جاری آغاز و در کمتر از ۴ ماه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: این ساختمان در ۲۶۶ متر مربع زیربنا و با ۳۷۰ میلیون تومان هزینه احداث شده است.

راهدار اقدسی از همکاری دستگاههای دولتی بخصوص فرمانداری، اداره ورزش و جوانان، شهرداری و اعضای شورای شهر ملکان در جهت فعالیت این انجمن و بخصوص به جهت احداث این ساختمان قدردانی کرد.

وی از کمک و همکاری بی ادعای مربیان و راهدانان شهرستان ملکان در طول احداث ساختمان نیز تشکر و قدردانی کرد و گفت: این عزیزان بدون داشتن ادعا و بطور صلواتی در طول ۴ ماه گذشته به طور شبانه روزی در ساخت این مجموعه کمک کردند.

اقدسی با بیان اینکه انجمن کانگ فوتوآ ۲۱ ملکان از سال ۶۸ در شهرستان ملکان فعالیت دارد اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ همراه در این انجمن فعالیت دارند و کلاسهای انجمن همه روزه از ساعت ۷ و نیم لغایت ۹ عصر در شهرهای ملکان و مبارک شهر و روستای نصرت آباد لکلر دایر است.