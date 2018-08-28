به گزارش خبرنگار مهر، در این فصل از ابتدای کار شفر هدایت استقلال را بر عهده داشت و صفر تا صد روند نقل و انتقالات و آماده سازی آن بر عهده خودش بود و طبیعتا مسئولیت همه نتایج آن از خوب و بد نیز بر عهده وی خواهد بود. آبی پوشان فصل خوبی را در لیگ برتر سپری نمی کنند و آغاز خوبی در آسیا نداشتند تا حالا امید این تیم برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا کمرنگ تر از قبل باشد.

در روزهایی که آبی پوشان بدترین روزهای خود با شفر را تجربه می کنند، برخی از تحلیل ها در جهتی قرار گرفته که برای ناکامی های این تیم مقصر و مقصرانی معرفی می‌شوند. این روزها بیشتر از همیشه مدیران سابق استقلال در ناکامی های امروز این تیم مورد انتقاد قرار می گیرند.

در این که در شکل گیری این روزهای استقلال افراد زیادی تقصیر دارند تردیدی نیست. اما نمی توان همه تقصیر ها را بر گردن مدیر یا مدیران سابق انداخت. آنها تنها به اندازه سهم خود در این ناکامی ها سهم دارند. همانطور که وینفرد شفر سرمربی این تیم نیز به اندازه خود در این ناکامی ها سهم دارد. نه کمتر و نه بیشتر!

در این مطلب به طرح برخی از اتفاقاتی که در رساندن تیم استقلال به روزهای بحرانی کنونی نقش داشتند می پردازیم.

آغاز تمرینات

آبی پوشان تمرینات آماده سازی شان برای لیگ هجدهم را دیرتر از همه تیم ها آغاز کردند و این اتفاق صرفا با نظر سرمربی این تیم افتاد و نه مدیران سابق و نه مدیران فعلی در تعیین زمان آغاز تمرینات دخیل نبودند. در حالی که همه تیم ها تمرینات شان را از خرداد آغاز کردند و حتی پرسپولیس نیز از ۲۶ خرداد تمریناتش را آغاز کرد، آبی پوشان از چهارم تیرماه تمرینات خود را آغاز کردند.

کارشناسی در تلویزیون سوییس

در روزهایی که همه مربیان تیم های لیگ برتری در ایران تمرینات و حتی فضای نقل و انتقالاتی تیم شان را مدیریت می‌کردند، شفر با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشور سوییس به عنوان مفسر ورزشی همکاری می‌کرد تا برنامه‌های ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ این شبکه جذابتر باشد.

طبیعی است که اگر شفر در آن زمان شخصا در تهران بود و تمرکزش روی نقل و انتقالات و فضای آماده سازی تیم بود شرایط آبی پوشان بهتر از این می شد. تقصیر مدیران سابق استقلال در این آیتم به آنجا باز می‌گردد که با قاطعیت با شفر برخورد نکرده و این اجازه را به سرمربی تیم شان دادند که در آن ایام تهران نباشد.

بدنساز آلمانی

مدیران سابق استقلال آندریاس فیلیپ را نمی شناختند و این فرد توسط شفر برای بدنسازی تیم معرفی شد. اگر امروز و در نیمه دوم بازی مقابل السد دیده می شود بدن بازیکنان استقلال توان بازی با با تیمهای بزرگ را ندارد مشکل از مدیریت باشگاه نبود. چرا که آنها در این مورد تنها خواسته شفر را تمکین کرده و بدنساز مورد اعتماد او را استخدام نمودند.

بازیکنان جدید

همه بازیکنان جدید استقلال اعم از ایرانی و خارجی با نظر مستقیم جذب شده‌اند که اگر غیر از این باشد باید به طور کلی شخص سرمربی را زیر سئوال برد. باشگاه صرفا وظیفه مذاکره با بازیکنان جدید را بر عهده داشته است. اگر کیفیت این بازیکنان کمتر از انتظار است مسئولیت آن صرفا متوجه سرمربی می شود.

سیستم و تعویض

استقلال بدترین بازی‌اش با شفر را مقابل السد تجربه کرد. در این بازی اشتباهات زیادی متوجه این تیم است. بزرگترین اشتباهی که در بازی مقابل السد صورت گرفت و باعث شد بازی یک بر صفر برده با شکست ۳ بر یک عوض شود، تعویضی بود که در ابتدای نیمه دوم انجام شد.

قطعا در انجام این تعویض هیچ مدیری اعم از مدیران سابق یا فعلی نقش نداشتند و شفر شخصا این تعویض کاملا اشتباه را انجام داد.

در پایان باید خاطر نشان ساخت اگر آبی پوشان روزهای خوبی را تجربه نمی‌کنند، این اتفاق ماحصل عملکرد ضعیف مجموعه این باشگاه در ماه‌های گذشته است و هر یک از اعضای این مجموعه به اندازه خود در رقم زدن این روزها سهم دارند. افتخاری مدیرعامل سابق به اندازه خود، توفیقی معاون ورزشی گذشته این تیم به اندازه خود، دیگران به اندازه خود و البته شفر هم به اندازه خود.

آنچه مسلم است قطعا سهم سرمربی به عنوان سکان دار اصلی یک تیم فوتبال همانطور که در روزهای خوش بیش از دیگران است، در روزهای بد و دوره‌های ناکامی هم بیش از دیگران است. تنها مسئولیت پیروزی ها تمام و کمال با سرمربی نیست بلکه مسئولیت ناکامی ها نیز متوجه شخص سرمربی است.