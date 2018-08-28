اپلیکیشن کیبورد مجازی سلفی شما را به استیکر کارتونی تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، با ابزارهایی مانند «مموجی» اپل و «بیت موجی» اسنپ چت، کاربران می توانند نسخه کارتونی خود را در موبایل بسازند.

گوگل نیز این فرایند را در اپلیکیشن کیبورد Gboard تسهیل کرده و ویژگی Minis را به کیبورد افزوده است. این ویژگی به کاربر اجازه می دهد سلفی های خود را به استیکرهای مختلف تبدیل کند. این ویژگی در نسخه های اپلیکیشن برای اندروید و iOS ارائه شده است.

این ویژگی با کمک ماشین یادگیری، شبکه های عصبی و تصویرسازی های هنرمندان ابداع شده است.

در حال حاضر حدود۱۰۰ استیکر در دو پک مختلف Minis ارائه شده است.

کاربر می تواند با تغییر شکل صورت یا مدل مو یا افزودن کلاه و گزینه های دیگر این کارتون ها را شخصی سازی کند.

این قابلیت پس از آماده شدن به شکل میانبری در بخش استیکرهای Gboard دیده می شود.