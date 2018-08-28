  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

اپلیکیشن کیبورد مجازی سلفی شما را به استیکر کارتونی تبدیل می کند

اپلیکیشن کیبورد مجازی سلفی شما را به استیکر کارتونی تبدیل می کند

یک اپلیکیشن کیبورد مجازی قابلیتی برای کاربران خود فراهم کرده تا سلفی های خود را به استیکرهای کارتونی تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، با ابزارهایی مانند «مموجی» اپل و «بیت موجی» اسنپ چت، کاربران می توانند نسخه کارتونی خود را در موبایل بسازند.

گوگل نیز این فرایند را در اپلیکیشن کیبورد Gboard تسهیل کرده و ویژگی Minis را به کیبورد افزوده است. این ویژگی به کاربر اجازه می دهد سلفی های خود را به استیکرهای مختلف تبدیل کند. این ویژگی در نسخه های اپلیکیشن برای اندروید و iOS ارائه شده است.

این ویژگی با کمک ماشین یادگیری، شبکه های عصبی و تصویرسازی های هنرمندان ابداع شده است.

 در حال حاضر حدود۱۰۰  استیکر در دو پک مختلف Minis ارائه شده است.

 کاربر می تواند با تغییر شکل صورت یا مدل مو یا افزودن کلاه و گزینه های دیگر این کارتون ها را شخصی سازی کند.

این قابلیت پس از آماده شدن به شکل میانبری در بخش استیکرهای  Gboard دیده می شود.

کد مطلب 4387161
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها