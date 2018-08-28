نمایشگاه های عرضه کالای پاییزه در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، علی غفوری مقدم ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان، برگزاری نمایشگاه عرضه کالا پاییزه در تمامی شهرستانهای استان با محوریت عرضه کالاهای تنظیم بازار وهمچنین کالاهای ایام بازگشائی مدارس برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات کمیته نمایشگاهی استان، حدود ۲۰ نفر از کارشناسان زبده اتحادیه های صنفی نسبت به قیمت گذاری کالاهای نمایشگاه اقدام وقیمت ها در تمامی غرفه ها با برچسب قیمت برای عرضه به مصرف کنندگان مشخص خواهد شد.

معاون سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه داد:در این نمایشگاه که با محوریت اتاق اصناف مشهد از ۲۰ الی ۲۶ شهریور ماه برگزار می شود گروههای کالایی کیف وکفش مدارس، پوشاک، مواد غذائی ، لوازم التحریر، لوازم خانگی، کالاهای تنظیم بازار و سایر اقلام مورد نیاز مردم با حضور تولید کنندگان و واحد های صنفی عرضه خواهد شد.