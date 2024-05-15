به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دانشجویان دانشگاه کپنهاگ که ۲ هفته است به تظاهرات حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه می‌دهند، امیدوارند که با مدیریت دانشگاه در خصوص قطع همکاری با شرکت‌های مرتبط با اشغالگران قدس به توافق برسند.

امیل، از دانشجویان دانشگاه کپنهاگ که خواستار توقف همکاری دانشگاه با شرکت‌های این رژیم است، به خبرگزاری آناتولی گفت: ما معتقدیم که شانسی داریم؛ در حال حاضر مطمئن هستیم که می‌توانیم نتیجه‌ای مطلوب بگیریم.

یکی دیگر از دانشجویان حامی فلسطین که نخواست نامش را ذکر شود نیز به این خبرگزاری گفت: کارزار دانشجویی حمایت از فلسطین مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفت، مردم از آرمان غزه حمایت می‌کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این تجمع اعتراضی هر روز قوی‌تر هم می‌شود، اگرچه مدیریت دانشگاه گفته که به همه خواسته‌های دانشجویان عمل نمی‌کند، اما باور داریم در آینده‌ای نزدیک از دیدگاه خود عقب نشینی خواهند کرد.