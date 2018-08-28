به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس شهر «درسدن» (Dresden) المان به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که در اعتراض به کشته شدن یکی از هواداران راستگرایان افراطی آلمان در روزهای گذشته در شهر «کمنیتس» (Chemnitz)، طرفداران این گروه قرار است امروز سه شنبه تظاهرات های اعتراض آمیزی را برگزار کنند.
یکی از نمایندگان پلیس شهر «درسدن» در این خصوص اعلام کرد: بله؛ قرار است امروز تظاهراتی در این شهر روی دهد.
بر این اساس، تظاهرات مذکور ساعت ۳ عصر به وقت محلی در شهر درسدن آغاز می شود.
این درحالیست که پس از حضور صدها هوادار راستگرایان افراطی در مرکز شهر «کمنیتس» آلمان دولت این کشور از شهرهای دیگر نیروهای پلیس بیشتری را به این شهر اعزام کرده است.
اعتراض راستگرایان افراطی آلمان پس از مرگ یکی از هواداران نزدیک به آن ها در روزهای گذشته صورت می گیرد.
پیشتر راستگرایان افراطی در کمنیتس به تخریب اماکن عمومی و تهدید مهاجران و افراد رنگین پوست در این شهر اقدام کرده بودند.
ناآرامی ها زمانی آغاز شد که مردی ۳۵ ساله، عضو یک باشگاه هواداران راست افراطی، در جریان یک نزاع با ضربات چاقو کشته و باعث خشم هواداران گروه های راستگرا در این کشورشد.
گروه های راستگرا ادعا می کنند این فرد در حمله گروه های مهاجران به قتل رسیده است!
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