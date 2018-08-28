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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

۴۷ طرح عمرانی در شهرکرد به بهره برداری رسید

۴۷ طرح عمرانی در شهرکرد به بهره برداری رسید

شهرکرد- ۴۷ طرح عمرانی در شهرستان شهرکرد با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۷ طرح عمرانی ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرکرد به بهره برداری رسید.

 عبدالعلی ارژنگ فرماندار شهرکرد در مراسم افتتاح این طرح ها اظهار داشت:  ۴۷ طرح عمرانی به همت دولت یازدهم و دوازدهم در این استان اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد طرح با اعتباری بیش از ۴۵۵ میلیارد ریال احداث شده است.

وی اظهار داشت: این طرح ها در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی، خدمات، صنایع تبدیلی و... بوده است.

فرماندار شهرکرد تاکید کرد: ۱۲ طرح از این تعداد طرح مربوط به بخش زیر ساختی بوده است.

کد مطلب 4387919

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