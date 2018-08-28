۴۷ طرح عمرانی در شهرکرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۷ طرح عمرانی ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرکرد به بهره برداری رسید.

عبدالعلی ارژنگ فرماندار شهرکرد در مراسم افتتاح این طرح ها اظهار داشت: ۴۷ طرح عمرانی به همت دولت یازدهم و دوازدهم در این استان اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد طرح با اعتباری بیش از ۴۵۵ میلیارد ریال احداث شده است.

وی اظهار داشت: این طرح ها در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی، خدمات، صنایع تبدیلی و... بوده است.

فرماندار شهرکرد تاکید کرد: ۱۲ طرح از این تعداد طرح مربوط به بخش زیر ساختی بوده است.