به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های بخش گردشگری با اشاره به اینکه ارتقای بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت:باید از ظرفیت های بخش گردشگری در این استان به نحو مطلوب بهره گیری کرد.

توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است

وی بیان کرد: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: جاذبه های گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری بیشمار هستند و باید این جاذبه های گردشگری معرفی شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه امکانات گردشگری در مکان های گردشگری استان زمینه افزایش ورود مسافر و گردشگر را به استان فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به این استان هر ساله افزایش می یابد، تاکید کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه امکانات گردشگری در این استان استفاده کرد.

۲۰ خانه تاریخی در چهارمحال و بختیاری بازسازی می شوند

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: توسعه صنعت گردشگری از مهمترین اهداف دولت در این استان است.

وی یادآور شد: ۲۰ خانه تاریخی در چهارمحال و بختیاری بازسازی می شوند.

وی ادامه داد: تاکنون شش خانه تاریخی در این استان مرمت و بازسازی شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از بخش خصوصی برای مرمت خانه های تاریخی در این استان ضروری است.