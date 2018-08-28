به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های بخش گردشگری با اشاره به اینکه ارتقای بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت:باید از ظرفیت های بخش گردشگری در این استان به نحو مطلوب بهره گیری کرد.
توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است
وی بیان کرد: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است.
وی عنوان کرد: جاذبه های گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری بیشمار هستند و باید این جاذبه های گردشگری معرفی شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه امکانات گردشگری در مکان های گردشگری استان زمینه افزایش ورود مسافر و گردشگر را به استان فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به این استان هر ساله افزایش می یابد، تاکید کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه امکانات گردشگری در این استان استفاده کرد.
۲۰ خانه تاریخی در چهارمحال و بختیاری بازسازی می شوند
استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: توسعه صنعت گردشگری از مهمترین اهداف دولت در این استان است.
وی یادآور شد: ۲۰ خانه تاریخی در چهارمحال و بختیاری بازسازی می شوند.
وی ادامه داد: تاکنون شش خانه تاریخی در این استان مرمت و بازسازی شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از بخش خصوصی برای مرمت خانه های تاریخی در این استان ضروری است.
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