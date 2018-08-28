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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ارتقای بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

ارتقای بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ارتقای بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های بخش گردشگری با اشاره به اینکه ارتقای بخش گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت:باید از ظرفیت های بخش گردشگری در این استان به نحو مطلوب بهره گیری کرد.

توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است

وی بیان کرد: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: جاذبه های گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری بیشمار هستند و باید این جاذبه های گردشگری معرفی شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه امکانات گردشگری در مکان های گردشگری استان زمینه افزایش ورود مسافر و گردشگر را به استان فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به این استان هر ساله افزایش می یابد، تاکید کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه امکانات گردشگری در این استان استفاده کرد.

۲۰ خانه تاریخی در چهارمحال و بختیاری بازسازی می شوند

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: توسعه صنعت گردشگری از مهمترین اهداف دولت در این استان است.

وی یادآور شد: ۲۰ خانه تاریخی در چهارمحال و بختیاری بازسازی می شوند.

وی ادامه داد: تاکنون شش خانه تاریخی در این استان مرمت و بازسازی شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از بخش خصوصی برای مرمت خانه های تاریخی در این استان ضروری است.

کد مطلب 4387930

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