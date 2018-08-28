نقشه عملیاتی مدیریت آب گلستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد عصر سه شنبه در همایش آب، اکوسیستم ها و توسعه انسانی که به مناسبت هفته جهانی آب در گرگان برگزار شده بود، اظهار کرد: همه مسئولان و مدیران راه حل های رفع مشکلات و معضلات را می دانیم اما سطحی و غیرمسئولانه عمل می کنیم.

وی با تاکید بر این که گلستان نیازمند نقشه و برنامه برای مدیریت آب است، افزود: منظور از تهیه و تدوین نقشه گرفتن مهندس مشاور و پرداخت مبالغ سنگین از منابع دولتی نیست چرا که از این دست مطالعات زیاد داریم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تاکید بر این که در گلستان نیازمند تدوین نقشه کاربردی و عملیاتی هستیم، ادامه داد: در این همایش باز هم ما دولتی ها و مدیران بدون حضور کشاورزان، صنعتگران و تولیدکنندگان نشستیم بدون آن که پای صحبت های ذینفعان نشسته باشیم.

وی اضافه کرد: باید با برنامه جلسه بگذاریم؛ نباید فقط سخنرانی کنیم بلکه خروجی این جلسات و نشستن ها باید برنامه اجرایی و عملیاتی برای مدیریت موضوعات مختلف در استان باشد.

نجفی نژاد با تاکید بر این که باید معماری جدید مدیریت آب در گلستان انجام شود، تصریح کرد: منظور از معماری جدید مدیریت آب کپی برداری مدرن نیست بلکه باید با توجه به تجربیات و شکست های گذشته و در نظر گرفتن الگوی سبک زندگی در استان برای مدیریت آب برنامه ریزی کنیم.

وی متذکر شد: حل بسیاری از مشکلات نیاز به بودجه و منابع مالی ندارد بلکه بیش از هر چیز نیازمند تغییر رویکردها هستیم.

نجفی نژاد با تاکید بر این که رویکردهای مدیریت مصرف آب در گلستان باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: گلستان نیازمند طرح ضربتی مدیریت آب با در نظر گرفتن تمام ذینفعان است.