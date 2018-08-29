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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱:۰۰

طی پنج روز گذشته؛

تک تیراندازان یمنی ۹۰ شبه نظامی ائتلاف سعودی را کشته و زخمی کردند

تک تیراندازان یمنی ۹۰ شبه نظامی ائتلاف سعودی را کشته و زخمی کردند

یگان تک تیراندازان نیروهای یمنی اعلام کرد که طی پنج روز گذشته بیش از ۹۰ مزدور و نظامی سعودی را در جبهه های مختلف از پای درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن روز چهارشنبه از کشته و زخمی شدن ده ها مزدور و شبه نظامی ائتلاف سعودی طی چند روز گذشته توسط تک تیراندازان این یگان خبر داد.

یک منبع در یگان تک تیراندازان نیروهای یمنی اعلام کرد در عملیات این نیروها در جبهه های مختلف طی پنج روز گذشته بیش از ۹۰ مزدور از جمله چندین نظامی سعودی کشته و زخمی شدند.

گفتنی است که یگان تک تیراندازان نیروهای یمنی طی دو روز گذشته به عملیات خود شدت بخشیده و ده ها نظامی و مزدور سعودی را در جبهه های داخل و خارج هدف قرار داده است.

کد مطلب 4389236

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