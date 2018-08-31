به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: غدیر حادثه‌ای نیست که ما بعد از ۱۴۰۰ سال بخواهیم آن را گرامی بداریم بلکه این واقعه جریانی برای همه زمان‌ها بوده و در دکترین سیاسی است.

وی افزود: همه شکست‌هایی که در تاریخ اسلام رخ‌داده و تا به امروز هم ادامه دارد به خاطر قطع امتداد وحی در جریان رهبری امت بوده و اگر مردم به جریان وحی توجه داشتند دچار این همه مشکل نمی‌شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دشمنان اسلام به این نتیجه رسیده‌اند برای رسیدن به اهداف خود باید اتحاد را بین مسلمانان از بین ببرند تا بتوانند بر جهان اسلام سلطه داشته باشند. همه دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی ایران این است که ما به دنبال اتحاد هستیم و آن‌ها این را نمی‌خواهند.

علم الهدی گفت: داعش در منطقه شکست خورد و هزینه‌های استکبار برای این گروه بی‌نتیجه ماند و همه دنیا متوجه شدند اقدامات تروریستی در جهان توسط نیروهای تحت حمایت آمریکایی‌ها به انجام می‌رسد.

وی تأکید کرد: ۲۰۰ سال است انگلیسی‌ها تلاش می‌کنند بین امت‌های اسلامی تفرقه بیندازند که خوشبختانه در مقابله با داعش ۳ امت ایران، عراق و سوریه با هم متحد شدند و توانستند به پیروزی برسند و امروز آن‌ها از این موضوع ناراحت هستند و می‌خواهند این ملت‌ها را مقابل هم قرار دهند.

امام‌جمعه مشهد بیان کرد: در این راستا آن‌ها توطئه جدیدی را شروع کردند و تلاش می‌کنند بگویند مردم عراق در سفر به مشهد برای فساد می‌آیند تا بین ملت ایران و عراق اختلاف ایجاد کنند. این توطئه چند بعد دارد که اولین آن بدبینی مردم دو کشور نسبت به یکدیگر و ایجاد اختلاف است.طبق آمار سال گذشته ۴ میلیون توریست مذهبی به مشهد آمدند که بخشی از آن‌ها عراقی بودند و حالا آن‌ها می‌خواهند با این توطئه از حضور عراقی‌ها در مشهد جلوگیری کرده و به اقتصاد کشور لطمه بزنند.

علم الهدی اظهار کرد:از بین بردن قداست مشهد بعد دیگر این موضوع است و عده‌ای فکر می‌کنند اگر قداست مشهد از بین رفت این شهر محلی برای فسق و فجور و درآمد بیشتر می‌شود و دشمن خارجی نیز تلاش می‌کند معنویت این منطقه را از بین ببرد تا نگاه‌ها از مشهد برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد:ملت ایران و عراق به هم آمیختگی ریشه‌ای دارند و وقتی رزمندگان ما در دفاع از مردم عراق مقابل داعش به این کشور رفتند باعث شد تا بین مردم رابطه خوبی برقرار شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد:امروز آمریکا در خط اول مقابله با ایران قرار دارد اما انگلیسی‌ها نیز با شگردهای نفوذ به‌صورت ریشه‌ای با کشور ما برخورد می‌کند و جوانان باید متوجه این توطئه باشند.

علم الهدی گفت: به مسئولان امنیتی و انتظامی مشهد تأکید می‌کنیم باید با بیداری و هوشیاری همه امکانات را برای مقابله با هرگونه فحشا بسیج کرده و قدرتمند با این پدیده برخورد کنند.

وی بیان کرد: وقتی با اجرای کنسرت مخالفت می‌کنیم مخالف شادی جوانان نیستیم زیرا دشمن می‌خواهد از این طریق مشهد را از قداست بیندازد و هویت شهر امام رضا(ع) را از بین ببرد.جوان مشهدی با هر تفکری جان خود را فدای امام رضا(ع) می‌کند و دشمن به اسم شادی نمی‌توانند جوانان را گول بزند و مقابل قداست این شهر قرار دهد.