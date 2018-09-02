به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از بازیها که از روز ۲۷ مرداد در جاکارتا و چند شهر دیگر اندونزی آغاز شده بود، صبح امروز یکشنبه با برگزاری رقابت های سه گانه به پایان رسید و ژاپنی ها توانستند آخرین مدال طلا را به خود اختصاص دهند.

در پایان این دوره از بازیها بازهم چینی ها با اقتدار و فاصله خیلی زیاد با تیم دوم عنوان اولی را به خود اختصاص دادند. چینی ها در این بازیها ۱۳۲ مدال طلا کسب کردند. ژاپن با ۷۵ مدال طلا دوم شد و کره جنوبی با ۴۹ طلا سوم شد.

کاروان ورزش ایران نیز که با ۳۷۸ ورزشکار در این دوره از بازیها شرکت کرده بود، با کسب ۲۰ مدال طلا، ۲۰ مدال نقره و ۲۲ مدال برنز و کسب عنوان ششمی به کار خود پایان داد.

جدول رده بندی مدالی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی به شرح زیر است: