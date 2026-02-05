۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

مردی در سمیرم همسر و پدرزنش را کشت و خودکشی کرد

سمیرم – فرمانده انتظامی سمیرم از وقوع یک جنایت خانوادگی در این شهرستان خبر داد که در جریان آن داماد خانواده پس از قتل همسر و پدرزن خود، به زندگی‌اش پایان داد.

سرهنگ صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر امروز، ۱۶ بهمن‌ماه، در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه خونین خانوادگی، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد داماد خانواده پس از بروز مشاجره لفظی با پدرزنش، با استفاده از سلاح شکاری اقدام به قتل همسر و پدر همسر خود کرده و سپس دست به خودکشی زده است.

فرمانده انتظامی سمیرم تصریح کرد: اجساد قربانیان با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شده و پرونده این حادثه برای رسیدگی و روشن شدن ابعاد مختلف جرم، به بازپرس ویژه قتل ارجاع شده است.

