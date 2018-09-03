۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

ضرورت ساماندهی مزار شهدا / شهیدان به گروه سیاسی خاصی متعلق نیستند

میانه - نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ساماندهی مزار شهدای گمنام در میانه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شیویاری عصر امروز دوشنبه در نشست کارگروه ایثار و شهادت شهرستان ویژه میانه با تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مزار شهدای گمنام میانه ابراز داشت: این وضعیت کنونی که ما شاهد آن هستیم شایسته شهدا نیست.

وی با تاکید بر ضرورت انتقال مفاهیم و اهداف شهدا و ایثارگران به نسل جوان جامعه گفت: دشمن برای تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تلاش می کند.

شیویاری با اشاره به اینکه تلاش می کنیم تا اعتبارات خوبی برای ساماندهی گلزار شهدای میانه تخصیص یابد، ادامه داد: باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برنامه‌ ریزی شود.

وی سپس با تاکید بر اینکه شهیدان به گروه سیاسی خاصی متعلق نیستند، گفت: باید مسئولان و دولتمردان بیش از پیش به وضعیت و مشکلات خانواده های شهدا رسیدگی کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان ‌شرقی نیز در این جلسه گفت: ۱۰ گلزار و بیش از یک ‌هزار و ۹۰۰ مزار مطهر شهدا طی سال جاری ساماندهی می شود.

قاسم صمدیان با اشاره به مشکلات مالی در این خصوص گفت: عدم تخصیص اعتبار برای گلزار شهدا باعث بروز مشکلات در این خصوص شده است.

