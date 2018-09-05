سوریه می تواند عراق را در جریان حمله احتمالی اسرائیل قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک کارشناس نظامی سوری که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد: سوریه می تواند عراق را در جریان هرگونه حمله احتمالی اسرائیل علیه خاک این کشور قرار دهد.

وی در ادامه افزود: رادارهای سوریه می توانند جنگنده های اسرائیلی را از زمان پرواز رصد کنند و در صورتی که این جنگنده ها وارد حریم هوایی اردن شوند احتمال حمله هوایی اسرائیل علیه مواضع عراق وجود دارد و در آن زمان طرف عراقی در جریان این احتمال قرار می گیرد.

این کارشناس نظامی تاکید کرد: مدت زمانی که عراق در اختیار دارد تا اقدام لازم را انجام دهد ۱۰ دقیقه است و این زمان برای اتخاذ هرگونه تصمیمی مناسب است.

رژیم صهیونیستی اخیرا مدعی شده که این رژیم مواضع ایران را در عراق هدف قرار خواهد داد.