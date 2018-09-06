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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۴۷

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافت

خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافت

شهرکرد-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز درمانی بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر با اشاره به اینکه خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری ارتقا یافته است، اظهار داشت: دولت یازدهم و دوازدهم نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری داشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: راه اندازی فاز دوم بیمارستان آیت الله کاشانی و توسعه مراکز درمانی در روستاها و شهرها از مهمترین اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.

 افتتاح ۲۴۳ پروژه در چهارمحال و بختیاری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۴۳ پروژه در چهارمحال و بختیاری در هفته دولت امسال افتتاح شد، اظهار داشت: این پروژه ها شامل ۴۵ پروژه ملی و ۱۹۸ پروژه استانی بود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه ها با اعتبار ۲۰۸ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان تکمیل شده است، بیان کرد: اجرای این پروژه ها زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این پروژه ها در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری، آبرسانی، آموزش، صنعت و خدماتی است.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری زیادی برای توسعه دارد، بیان کرد: جذب سرمایه گذار از مهمترین برنامه های دولت در این استان است.

 مرکز درمانی بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال احداث شده است. این پروژه درمانی دارای ۱۶ مطب است.

کد مطلب 4395577

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