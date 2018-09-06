شکاف امنیتی در مرورگر «کروم » کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل،هکرهایی که از کنار خانه شما می گذرند می توانند با استفاده از وب کم در خانه تان جاسوسی کنند.

طبق گزارش جدید کارشناسان امنیت سایبری شرکت Surecloud درانگلیس، هکرها می توانند به دلیل یک اختلال امنیتی در مرورگر گوگل به راحتی تمام ساکنان یک خیابان را هک کنند.

این درحالی است که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گوگل استفاده می کنند. آنها می توانند پسوردهای کاربران را بدزدند و در یک حمله Wi-Jacking تمام وب کم ها را فعال کنند. کل این فرایند در کمتر از یک دقیقه انجام می شود.

به گفته کارشناسان درحال حاضر حدود ۳ میلیون خانوار در انگلیس و ۳۰ میلیون خانوار در سراسر جهان در معرض چنین خطری هستند.

در اوایل سال جاری کارشناسان این شرکت مشکل را به گوگل گزارش دادند. اما گوگل به آنها اعلام کرد مشکلی وجود ندارد.

به هرحال تحقیقات نشان داده شکافی در مرورگر «گوگل کروم» به کاربران اجازه می دهد از شبکه های متعدد وای فای سواستفاده کنند.

هنگامیکه مشخصات کاربری در یک مرورگر ذخیره شود،این مشخصات با URLخاصی مرتبط می شود.

هکرها می توانند با استفاده از این شکاف بدون نیاز به پسورد به روتر متصل شوند واطلاعات را سرقت یا حتی بدافزار نصب کنند.