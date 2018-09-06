فراکسیون های مجلس ارتباطی با بدنه اجتماعی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری، صبح امروز (پنج شنبه) در هفدهمین کنگره حزب مردم سالاری اظهار داشت: اگر بشود میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته، تفاوتی پیدا کرد، این تفاوت در وجود احزاب سیاسی است.



وی افزود: تجربه ثابت کرده که جوامع امروزی آنقدر پیچیده شده اند که نمی شود با تفکرات فردی آن ها را اداره کرد. حتی کشورهایی که به شکل دیکتاتوری اداره می شوند، فهیمده اند که به حزب نیاز دارند.



قنبری با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ حزب در کشور تاکید کرد: این مساله نشان دهنده توسعه سیاسی نیست. بر اساس ادبیات جامعه شناسی احزاب، در جامعه ای که بیش از ۲۰۰ حزب دارد، باید ۸۰ شکاف فعال وجود داشته باشد؛ در حالیکه اگر واقعا ۸۰ شکاف وجود داشته باشد، آن جامعه فروخواهد پاشید، در حالیکه جامعه ما این مقدار شکاف را ندارد.



وی ادامه داد: احزاب ما احزابی نیستند که کادر تربیت کنند و برنامه ارائه دهند. احزاب در ایران، در انتخابات هم دخالتی ندارند. من از نمایندگان مجلس خواهش می کنم قانون انتخابات را جوری تنظیم کنند که بتوانیم جایگاه احزاب در انتخابات را به طور بهتری تعریف کنیم.



قنبری اضافه کرد: زمانی که احزاب در انتخابات دخالتی نداشته باشند، افرادی موفق می شوند که موج سوار بهتری باشند و این باعث می شود تا پوپولیسم همچنان ادامه پیدا کند.



وی با اشاره به کارکرد فراکسیون های مجلس گفت: فراکسیون، عقبه های احزاب سیاسی در مجلس هستند اما آیا واقعا فراکسیون های ما در مجلس، ارتباطی با بدنه اجتماعی و احزاب سیاسی دارند؟ قطعا جواب منفی است. تا زمانی که این بی هویتی سیاسی در جامعه وجود دارد، باید شاهد بحران هایی باشیم.