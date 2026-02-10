به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگویی با رادیو گفت و گو با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: ورود ایران به مذاکرات اخیر در حالی صورت گرفت که تمامیت ارضی کشور در جریان یک تجاوز آشکار نقض شده بود، اما جمهوری اسلامی ایران با حفظ اقتدار میدانی و سیاسی، مسیر دیپلماسی را برای اثبات صلحطلبی خود انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه این بار اصل درخواست مذاکره از سوی آمریکاییها مطرح شد، افزود: چارچوبها، محل و ترکیب مذاکرات با نظر طرف ایرانی تعیین شد و موضوعاتی نظیر غنیسازی صفر اساساً در دستور کار قرار نگرفت. در چند محور شکلی و محتوایی، طرف ایرانی محکم ایستاد و طرف مقابل ناچار به عقبنشینی شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر ماهیت اقتصادی مذاکرات تصریح کرد: برای نخستین بار، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در ترکیب هیئت مذاکرهکننده حضور داشت و بخش قابل توجهی از گفتوگوها به موضوع تحریمها، اسنپبک و فروش نفت ایران اختصاص یافت. از ابتدا هم مشخص بود که اگر رفع تحریمها و منافع اقتصادی ملموس برای ایران تعریف نشود، توافقی در کار نخواهد بود.
قشقاوی در بخش دیگری از این گفتوگو، به حواشی مربوط به حضور فرمانده سنتکام در منطقه اشاره کرد و گفت: فرمانده سنتکام هیچ نقشی در مذاکرات، حتی به صورت غیرمستقیم نداشت و حضور او صرفاً یک بازدید روتین نظامی بود. برخی تحلیلها در رسانهها بزرگنمایی این مسئله است، در حالی که اصل ماجرا، طرح مطالبات جدی اقتصادی ایران بود.
وی با تأکید بر مفهوم بازدارندگی چندلایه خاطرنشان کرد: بازدارندگی زمانی محقق میشود که میدان نظامی، دیپلماسی، رسانه و اقتصاد در کنار هم دیده شوند. هیچکدام نباید به تنهایی عمل کنند و جمهوری اسلامی ایران دقیقاً با همین منطق پیش میرود.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به تحرکات میدانی ایران گفت: برخلاف برخی فضاسازیها، ایران در هیچ سطحی کوتاه نیامده و حتی در میدان نیز اقدامات بازدارندهای انجام شده که بنا به ملاحظات رسانهای، همه آنها منتشر نشده است.
نظر شما