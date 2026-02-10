دانشگاه فرهنگیان، ستون آینده نظام آموزشی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، ظهر سهشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه فرهنگیان استان، ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در ادبیات علمی توسعه، سرمایه انسانی مهمترین عامل پیشرفت پایدار است و در میان مؤلفههای سرمایه انسانی، نقش معلم جایگاهی ممتاز دارد.
وی با بیان اینکه کیفیت نظام آموزشی بیش از هر عامل دیگری به کیفیت معلم وابسته است، افزود: این کیفیت مستقیماً از دانشگاه فرهنگیان تأثیر میپذیرد و تقویت این نهاد، اقدامی راهبردی برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است.
سلیمانی دانشگاه فرهنگیان را نهادی فراتر از یک مرکز آموزش عالی دانست و اظهار کرد: این دانشگاه کارخانه تولید اندیشه، اخلاق و مهارت است و هرگونه غفلت از آن آثار خود را در مدارس و حتی سطح جامعه نشان میدهد.
معاون سیاسی استانداری کرمانشاه با اشاره به تعطیلی مراکز تربیت معلم در گذشته، تصریح کرد: بخشی از چالشهای امروز آموزش و پرورش ناشی از همین خلأهاست و بازسازی نقش دانشگاه فرهنگیان، ضرورتی علمی و راهبردی است.
وی دانشجومعلمان را معلمان آینده جامعه دانست و گفت: آنان تنها انتقالدهنده دانش نیستند بلکه نگرش، هویت، امید و مسئولیت اجتماعی را به نسل آینده منتقل میکنند و از این رو دانشگاه فرهنگیان نقشی مهم در مهندسی فرهنگی جامعه، بهویژه در استان کرمانشاه با پیشینه فرهنگی غنی و تنوع اجتماعی دارد.
سلیمانی در ادامه ضمن تقدیر از خدمات عظیم عظیمی، رئیس پیشین دانشگاه فرهنگیان استان، مدیریت این دانشگاه را نیازمند صبر، نگاه علمی و تعهد تربیتی دانست و افزود: تلاشهای ایشان بخشی از سرمایه علمی و مدیریتی دانشگاه فرهنگیان محسوب میشود.
وی با تبریک انتصاب فرزاد امیری بهعنوان رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه، اظهار کرد: این انتصاب بر اساس ضوابط قانونی و معیارهای تخصصی انجام شده و انتظار میرود در دوره جدید، ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت پیوند آموزش نظری و تجربه عملی معلمی، توسعه پژوهشهای کاربردی و تعامل مؤثر با آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد.
معاون استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: استانداری از ظرفیتها و برنامههای توسعهای دانشگاه فرهنگیان حمایت خواهد کرد، چراکه هرگونه سرمایهگذاری در این مجموعه، سرمایهگذاری بلندمدت برای ارتقای آموزش، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
در پایان این مراسم، از زحمات عظیم عظیمی قدردانی و فرزاد امیری بهعنوان رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه معارفه شد.
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