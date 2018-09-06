کلاس های دروس عمومی حوزه خراسان از  ۱۴ شهریور ماه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، با توجه به فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ماه محرم الحرام و عزیمت فضلا و طلاب به مناطق مختلف کشور و بر اساس هماهنگی به‌عمل آمده با اساتید، دروس عمومی این حوزه در ایام دهه اول ماه محرم از روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه برابر با ۲۴ ذی‌الحجه تعطیل خواهد بود.

دروس عمومی این حوزه روز دوشنبه ۲ مهرماه برابر با ۱۴ محرم شروع مجددا آغاز خواهد شد.

مبلغان در راستای رسالت حوزوی خود نسبت به ابراز و شناساندن معارف اهل بیت(ع) و ویژگی ها و درس های والای عاشورا اهتمام ویژه ای داشته و در این راستا مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و... را باتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری با نظر به عبرت ها و درس های کربلا، تبیین کنند.