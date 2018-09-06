ترویج فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ کارآفرنی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت های و پتانسیل ها بهره گیری کرد و در مسیر توسعه استان گام برداشت.

وی عنوان کرد: ظرفیت های بسیار زیادی در چهارمحال و بختیاری برای توسعه وجود دارد که باید از این ظرفیت های بهره گیری کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ایده های جدید و خلاقانه در سطح استان ضروری است و این امر نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان دارد.

بهره برداری از دو هزار طرح در چهارمحال و بختیاری

وی بیان کرد: طی پنج سال گذشته به همت دولت بیش از دو هزار طرح در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری تکمیل شده است، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری دارای ۴۲۳ هکتار اراضی برای سرمایه گذاری است.

وی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاری در این استان است.

۱۵۰ واحد صنعتی در منطقه ویژع اقتصادی چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در سطح استان دارد.

وی بیان کرد: وی عنوان کرد: بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.