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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۶

از سوی سازمان سنجش؛

آزمون زبان انگلیسی «جی ار ای» ۲۴ شهریور برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی «جی ار ای» ۲۴ شهریور برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی «جی ار ای» ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸) در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون GRE) SUBJECT) روز شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸) لازم است به منظور شرکت در آزمون حداقل یک ساعت قبل از شروع فرایند آزمون همراه پرینت  Admission Ticket و یا تایید ثبت نام که از سوی شرکت ETS به ایمیل داوطلبان ارسال شده و دو عدد کارت شناسایی معتبر عکس دار (پاسپورت، کارت ملی) به نشانی اعلام شده مراجعه کنند.

آزمون در محل تهران، بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر، خیابان دکتر کاردان (نسیم سابق)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.

آزمون ساعت ۸:۳۰  صبح روز شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4397952

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