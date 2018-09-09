رییس تئاتر شهر و یک کارگردان بازداشت شدند/ انتشار تیزر بدون مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تیزر بدون مجوز نمایش «رویای شب تابستان» به کارگردانی مریم کاظمی _که در سالن اصلی تئاتر شهر آخرین روز اجرای خود را سپری می کرد_ در فضای مجازی حاشیه ساز شد.

تیزر مورد نظر به دلیل نداشتن مجوز و همچنین محتوای آن، باعث شد تا کارگردان اثر و سعید اسدی رییس مجموعه تئاتر شهر به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار و قاضی حکم قرار موقت را برای آنها صادر کند.

در همین رابطه شهرام گیل آبادی مدیر عامل خانه تئاتر اعلام کرد با توجه به بازداشت دو تن از هنرمندان تئاتر، خانه تئاتر از ساعاتی پیش و به محض اطلاع پیگیر امور مربوط به آزادی این دو هنرمند است.

وی افزود: به همین دلیل فردا جلسه فوق العاده هیات مدیره خانه تئاتر تشکیل خواهد شد تا تصمیم و موضع صنف نسبت به این موضوع اعلام شود.