  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۰۹

عصر امروز ۱۸ شهریور؛

رییس تئاتر شهر و یک کارگردان بازداشت شدند/ انتشار تیزر بدون مجوز

رییس تئاتر شهر و یک کارگردان بازداشت شدند/ انتشار تیزر بدون مجوز

به دلیل انتشار بدون مجوز تیزر نمایش «رویای شب تابستان» در فضای مجازی کارگردان اثر و رئیس مجموعه تئاتر شهر بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تیزر بدون مجوز نمایش «رویای شب تابستان» به کارگردانی مریم کاظمی _که در سالن اصلی تئاتر شهر آخرین روز اجرای خود را سپری می کرد_ در فضای مجازی حاشیه ساز شد. 

تیزر مورد نظر به دلیل نداشتن مجوز و همچنین محتوای آن، باعث شد تا کارگردان اثر و سعید اسدی رییس مجموعه تئاتر شهر به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار و قاضی حکم قرار موقت را برای آنها صادر کند.

در همین رابطه شهرام گیل آبادی مدیر عامل خانه تئاتر اعلام کرد با توجه به بازداشت دو تن از هنرمندان تئاتر، خانه تئاتر از ساعاتی پیش و به محض اطلاع پیگیر امور مربوط به آزادی این دو هنرمند است.

وی افزود: به همین دلیل فردا جلسه فوق العاده هیات مدیره خانه تئاتر تشکیل خواهد شد تا تصمیم و موضع صنف نسبت به این موضوع اعلام شود.
کد مطلب 4398783
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها