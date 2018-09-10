اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۷ تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش تاریخ اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۷ را اعلام کرد.
فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای تحصیلی با آزمون و همچنین رشتههای تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (دورههای روزانه، نوبت دوم، پیامنور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان) آزمون سراسری ۹۷ تا پایان هفته جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.orgاعلام میشود.
داوطلبانی که در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی این آزمون قرار میگیرند باید با توجه به مندرجات اطلاعیهای که در این خصوص به همراه اسامی پذیرفتهشدگان منتشر خواهد شد ضمن مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذیربط و کسب اطلاع از برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز در زمان مقرر برای ثبتنام به مؤسسه محل قبولی خود مراجعه کنند.
به گزارش مهر، پیش از این دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر یادآور شده بود: نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۷ دهه سوم شهریورماه اعلام می شود.
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