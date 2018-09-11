فرنوش نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مترو برای آغاز سال تحصیلی گفت: در حال آماده‌سازی قطارهای مترو برای اول مهرماه هستیم. ظرفیت خطوط مترو برای مهرماه کافی است و در خطوط یک، دو و چهار مترو سرفاصله حرکت قطارها ۴ دقیقه است، در خط سه مترو نیز سرفاصله قطارها ۹ دقیقه است.

وی ادامه داد: خط پنج مترو نیز به عنوان خطی که برای جابجایی دانشجویان در نظر گرفته می‌شود، این آمادگی وجود دارد که فعالیت‌ها از سمت کرج به تهران زودتر آغاز شود. علاوه بر این اکنون در حال آماده‌سازی یک قطار اکسپرس هستیم که از کرج به سمت تهران بیاید. بنابراین هر چه در توان داریم برای افزایش ظرفیت جایجایی مسافران مترو انجام می‌دهیم تا برای اول مهرماه مشکلی وجود نداشته باشد.

نوبخت در خصوص کارت های تخفیف دار برای دانش آموزان و دانشجویان هم گفت: توزیع کارت‌های تخفیف‌دار به دانش‌آموزان و دانشجویان همان روال گذشته را دارد و دانشجویان و دانش‌آموزان از یکسری تخفیف‌ها برخوردار می‌شوند. برنامه‌ای برای تغییر این موضوع نداریم و همان برنامه‌های سابق اجرا می‌شود.

نوبخت اضافه کرد: فعلا برنامه‌ای برای رایگان کردن مترو برای محصلان در روز نخست مهر نداریم و اگر برنامه‌ای داشته باشیم، اعلام عمومی می‌شود.