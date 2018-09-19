حمله با خودرو به تجمع عزاداران حسینی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی اکسپرس، یک خودرو به گروهی از مردم که در برابر یک مسجد در لندن تجمع کرده بودند حمله کرده است. بر اساس گفته فعالان فضای مجازی این تجمع برای برگزاری مراسم عاشورا در لندن صورت گرفته بود که خودرویی در منطقه کریکوود به مردم حمله کرده است.

پلیس لندن اعلام کرده که دست کم دو نفر بعد از مجروح شدن به بیمارستان منتقل شده اند این در حالی است که شاهدان عینی اعلام کرده اند دست کم ۵ نفر زخمی شده اند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

شاهدان عینی تأکید کرده اند که این حمله توسط خودرویی که سه سرنشین مرد و یک سرنشین زن سفید پوست داشته صورت گرفته و حمله با انگیزه اسلام هراسی بوده است و مهاجمان در حین حمله الفاظ توهین آمیزی هم علیه مسلمانانی که در برابر مسجد تجمع کرده بودند به کار برده بودند.