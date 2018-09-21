برنامه های هفته دفاع مقدس دماوند تشریح شد

مجید صفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در دماوند اظهار داشت: شرکت مراسم رژه، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع دفاع مقدس از منابع موجود در کتابخانه های شهرستان دماوند، تبلیغ و اطلاع رسانی در معابر توسط روحانیون و ارسال پیامک با موضوع دفاع مقدس از برنامه های هفته دفاع مقدس در روز شنبه ۳۱ شهریور ماه است.

وی افزود: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس در بین هنرآموزان فرهنگ سرا، برگزاری نشست کتابخوان و معرفی کتاب های خوانده شده در حوزه دفاع مقدس در کتابخانه غدیر، سخنرانی حجت الاسلام فتاح دماوندی امام جمعه دماوند در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان، حضور در مدارس سطح شهرستان و به صدا درآوردن زنگ مقاومت، دیدار با خانواده معظم شهداء بخش رودهن و بازگشائی مدارس و حضور مسئولین در مدارس شهر کیلان از برنامه های دیگر پیش بینی شده در هفته دفاع مقدس است.

فرماندار دماوند گفت: برپائی نمایشگاه یادمان ایثار در ساختمان شهرداری گیلاوند، تجلیل از سربازان حاضر در اداره تبلیغات اسلامی، حضور در مدارس و اهداء شاخه گل به دانش آموزان، تجلیل از سربازان دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه ادبیات داستانی و عکس دفاع مقدس و سخنرانی در مسجد پیامبر اعظم( ص) دانشگاه، غبارروبی مزار شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برنامه هایی است که برای این هفته در نظر گرفته شده است.

صفری افزود: دیدار با فرماندهان بسیج حوزه یک و حوزه ۷ آبسرد، تجلیل از رزمندگان و ایثارگران پرسنل شهرداری دماوند، دیدار با امام جمعه بخش رودهن، تهیه ویژه نامه هفته دفاع مقدس و توزیع در بین دانشجویان در طول هفته، برگزاری کلاس آموزش عمومی و ارتقاء علمی برای کارکنان و بسیجیان پایگاه شهر آبعلی، برگزاری یادواره شهدای روستای مشاء رژه موتوری در سطح شهر رودهن و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه و برگزاری دوره آموزشی همگانی هلال احمر دماوند از دیگر برنامه های گرامیداشت ۸ سال حماسه و ایثار است.

وی برگزاری کلاس آموزشی طرح صالحین و روشنگری در رودهن، تجلیل از جوانان فعال هیئتی در مساجد و حسینیه ها، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر هفته دفاع مقدس، همایش بیداری اسلامی و مبارزه با استکبار ستیزی در شهرداری رودهن، برپائی نمایشگاه دفاع مقدس، برگزاری مراسم شب خاطره با حضور رزمندگان دفاع مقدس، تجلیل از پرسنل ایثارگر شهرداری کیلان، برگزاری کاروان سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در مناطق محروم، برگزاری اردوی یک روزه به امامزاده هاشم( ع) و بیان فلسفه قیام امام حسین( ع) و سخنرانی در مسجد پیامبر اعظم( ص) دانشگاه آزاد رودهن را از دیگر برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان بر شمرد.

نماینده عالی دولت در دماوند اضافه کرد: برگزاری نشست کتابخوان در زمینه انقلاب اسلامی و معرفی کتاب های مناسب در کتابخانه کوثر، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در کنار مرقد شهید گمنام، دعوت و سخنرانی یکی از سرداران سپاه بعد از نماز ظهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دیدار با خانواده های معظم شهداء آبسرد، برگزاری اردوی جهادی به مناطق محروم هلال احمر دماوند، بازدید از خانواده معظم شهداء و ایثارگران کیلان، برگزاری یادواره شهداء شهر آبعلی، برگزاری مسابقه کتابخوانی غیرحضوری از کتاب خاطرات سردار همدانی با عنوان خداحافظ سالار و دیدار مسئولین دانشگاه با خانواده معظم شهداء و ایثارگران نیز برای هفته دفاع مقدس در دماوند در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برپائی ایستگاه چهارشنبه های شهدائی در دو نقطه از شهر دماوند، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهدویت در شهر رودهن، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران آبسرد، برگزاری یادواره شهیده سال « زینب کمائی» در دماوند، نشست جمع خوانی کتاب های مربوطه در کتابخانه غدیر، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء در شهر دماوند و قرائت زیارت عاشورا، غبارروبی از مزار مطهر شهدای شهر آبسرد و حومه ، برگزاری مراسم زیارت عاشورا، دیدار با مادر شهید فاضلی در کیلان، دیدار با جانباز محمد مشهدی آقائی و جانباز رضا اکبری و عطر افشانی و غبار روبی مزاء شهداء شهر کیلان و روستاهای اطراف از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

فرماندار دماوند غبار روبی و گلباران مزار شهداء شهر رودهن، برگزاری زیارت عاشورا در دانشگاه پیام نور دماوند، غبار روبی مزار شهداء آبعلی، تجلیل از خانواده های روحانیون شهید و شهدای هیئت های مذهبی شهرستان و ایثارگران روحانی و مداح، دیدار با خانواده های محترم شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، یادواره شهدای شهر آبعلی و تجلیل از پدران و مادران شهداء، تجلیل از زنان دوران دفاع مقدس در مراسم نماز جمعه، تجلیل از بانوان ولایتمدار و ایثارگر عرصه های تبلیغی و فرهنگی مساجد، برپائی چادر سلامت و تست قند خون و فشار خون، همایش سلامت بانوان و خانواده، برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس و خاطره گوئی توسط فرمانده بسیج ادارات در خصوص پاسداشت پیشکسوتان و فرماندهان شهید دفاع مقدس با شعار « ما توانستیم» نیز برای هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دیدار با فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس رودهن، اجتماع رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در حوزه گیلاوند، تجلیل از آتش نشانان و ایثارگران شهدای آتش نشان و امدادگر شهرداری دماوند، دیدار با رزمندگان دفاع مقدس تجلیل از پرسنل ایثارگر دماوند و تجلیل از روحانیون و مداحان و پیرغلامان هیئت های مذهبی و پیشکسوت عرصه های انقلاب و دفاع مقدس نیز برنامه های پایانی هفته دفاع مقدس است.