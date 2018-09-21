نهضت عاشورایی تا زمان برچیده شدن ظلم در جهان ادامه می یابد

سردار کیومرث عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با تداوم نهضت عاشورایی اظهار داشت: وقتی می‌گوییم تمام روزها عاشورا و همه جا کربلا است(کل یوم عاشورا کل ارض کربلا)، یعنی نهضت عاشورایی تا زمانی که ظلم بر روی زمین حاکم است و عده‌ای برای دفاع از حق و حقیقت علیه ظلم در ستیز هستند تا از مظلومان دفاع کنند، نهضت عاشورایی ادامه می یابد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز به علت اصلاح امورات بود که در آن برهه از زمان به انحراف رفته بود و نهضت حسینی علیه ظلم و ظالم و دفاع از حقانیت آغاز شد و تا ظهور حضرت قائم(عج) این نهضت کماکان تداوم خواهد داشت.

عزیزی با اشاره به اینکه بعد از واقعه عاشورا و در ادامه مسیر، روشنگری های حضرت زینب(س) نقش اثرگذاری در رابطه با این نهضت ایفا کرد، اظهار داشت: حضرت زینب(س) در آگاه سازی مردم آن زمان نسبت به واقعه کربلا، با نقش آفرینی بزرگی که داشت، توانست پیام نهضت عاشورایی را در تاریخ جاودانه کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: حضرت زینب(س) در جواب طعنه‌ های دشمن می فرمایند؛ «من هر آنچه در کربلا دیدم زیبا بود». در حقیقت مفهوم عظمت و زیبایی این رخداد آن بود که امام حسین(ع) و یارانش در راه معبود خود، جانشان را فدا کردند و در راه دفاع از مظلوم و ستیز با جور و ظلم جنگیدند؛ تا رسالت خود را در مقابل معبود به سرانجام برساند.

وی بیان داشت: حضرت زینب(س) به رغم اینکه چند تن از عزیزان و خانواده اش را در کربلا از دست داده بود، اما ایستادگی کرد و اگر ایستادگی حضرت زینب(س) با آن روحیه برگرفته از پرورش در مکتب امیرالمومنین(ع) نبود، شاید نهضت عاشورایی در کربلا می ماند و هرگز گسترش پیدا نمی کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: افشاگری های حضرت زینب کبری(س) و بیان آنچه که باید از واقعه کربلا به گوش مردم می‌ رسید، بهترین کار رسانه‌ای بود که در آن زمان انجام شد، بر همین اساس امروز همه تکلیف داریم که اگر نمی‌توانیم کار حسینی انجام دهیم، حداقل کار زینبی کرده و اینگونه در مسیر حق قدم برداریم.