سطح بازیکن غنایی در حد جوانان ما بود/۳ امتیاز را می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرحانی صبح امروز در نشست خبری پیش از بازی تیم نفت مقابل پیکان افزود: بازی سختی مقابل تیم پیکان خواهیم داشت این تیم از بازیکنان و مربی خوبی برخوردار است اما بازیکنان ما تمرین شادابی را داشتند و آماده بازی سختی هستیم تا بتوانیم نخستین پیروزی در لیگ برتر را از این بازی کسب کنیم.

وی اظهار کرد: سیروان خسروی را به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی مقابل سپید رود در اختیار نداریم اما بقیه بازیکنان همراه ما هستند و شرایط خوبی دارند.

مربی دروازه بانان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تصریح کرد: سرجیو برای این بازی تمرینات خوبی را بر اساس نقاط ضعف و قوت تیم پیکان طراحی کرد؛ بنابراین بازیکنان تمرینات خوبی را داشتند امیدوارم امروز روز خوب بازیکنان ما باشد و بتوانیم هر سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

فرحانی گفت: نظر سرجیو درباره بازیکن غنایی تیم آن است که سطح بازی این بازیکن با بازیکنان جوان تیم برابر است و لذا به عقیده آن اگر فرصتی هست آن را به بازیکنان جوان خودمان بدهیم.

وی افزود: هر دو دروازه بان ما یعنی شهاب گردان و محمد دریس در آمادگی کامل به سر می برند و اینکه چه کسی در درون دروازه باشد فرقی ندارد مهم آن است که سه امتیاز بازی را کسب کنیم.