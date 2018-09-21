جریان عاشورا غبار تحریف و فتنه را از جامعه کنار زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دارالقرآن علامه طباطبایی، حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد در مراسم عزاداری عاشورای حسینی که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، یکی از اهداف مهم قیام امام حسین(ع) را جهل ستیزی و نبرد با جهالت دانست.

وی با اشاره به فتنه انگیزی های بنی امیه در جامعه اسلامی افزود: امام صادق(ع) فرمودند حکومت بنی امیه بر زور، جهل و فساد گستری بنیان شده بود اما امامت بر اساس همدلی، همراهی و کوشش در راه خدا است و انسان را به سعادت می‌رساند.

استاد و محقق حوزه علمیه قم با بیان این که سیره و سنت امام حسین(ع) آگاهی و هویت بخشی و احترام به شأنیت انسان بود، اظهار داشت: حضرت سیدالشهدا(ع) تلاش می‌کردند که اصحاب با آگاهی و اراده روشن مسیر را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: حاکمیت اموی جامعه اسلامی را مبتلا به ذهنیت تحریف شده کرده بود، اگر کسی جامعه اسلامی آن روز را از زاویه مسائل اجتماعی مطالعه کند به این نتیجه خواهد رسید که سخن امام حسین(ع) که فرمود «علی الاسلام السلام» جمله‌ای جامعه شناسانه و بسیار دقیق است.

حجت الاسلام مهدوی راد با اشاره به سخن یکی از علمای اسلامی درباره اهمیت قیام عاشورا در تداوم اسلام ناب ابراز داشت: یکی از علمای اسلامی به صراحت می‌گوید اگر حادثه کربلا اتفاق نمی‌افتاد و سیدالشهدا(ع) قیام نمی‌کرد و ضربه بر پیکر اموی‌ها وارد نمی‌شد، اسلام ناب و محمدی از جامعه رخت بر می‌بست.

قیام امام حسین(ع) تحریف‌ها را از جامعه اسلامی ‌زدود

وی با تأکید بر این که قیام امام حسین(ع) تحریف‌ها را از جامعه اسلامی ‌زدود، به نقش امام سجاد(ع) در استمرار مبارزه با تحریف‌ها اشاره و عنوان کرد: یکی از عالمان اهل سنت نوشته بود که حادثه کربلا حادثه‌ای بسیار سخت و تکان دهنده بود و بعد از عاشورا همه از جمله فرزند امام حسین(ع) کنار رفتند و تنها مشغول دعا خواندن بودند و کاری به کسی نداشتند.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: مرحوم سید حسن امین در جواب این ادعا، مقاله بلندی نوشته که نشان می‌دهد جایگاه امام سجاد(ع) در زدودن تحریف از چهره اسلام چقدر مهم است، حادثه کربلا و روشنگری‌های بعد از آن دین را نجات داد و حقیقت را بازگرداند.

وی اضافه کرد: سنت پیامبر اسلام(ص) سنت بیداری، خردورزی، آگاهی و رشد است، پیامبر فرمان بعثت یافتند تا خردها را شکوفا کنند و عقل‌ها را از زیر غبار جهالت و سفاهت نجات دهند، سیدالشهدا(ع) نیز فرمود برای اصلاح در امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم.

حجت الاسلام مهدوی راد با بیان این که یکی از آثار مهم قیام امام معنا دادن به مفاهیمی مانند امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: این قیام نشان داد که امر به معروف در چیزهای کوچک خلاصه نمی‌شود بلکه درگیر شدن با مرکز فساد و حاکمیت جهل نهی از منکر است و بازگرداندن قرآن وسنت نبوی به جایگاهش امر به معروف به شمار می‌رود.

وی افزود: در صفحات مجازی مطرح می‌کنند که چرا می گویند قیام سیدالشهدا(ع) برای اقامه صلات بود، این سخن در حالی مطرح می‌شود که شرط پذیرش صلات، ولایت است؛ اقامه به معنای متبلور ساختن محتوا در صحنه ذهن و زندگی است.

محقق و پژوهشگر حوزوی اظهار داشت: از امام رضا(ع) سؤال شد که چرا حتماً در نماز باید سوره حمد خوانده شود، حضرت فرمود برای این است که قرآن فراموش نشود یعنی حمد خلاصه کل مفاهیم قرآن است که با خواندن متعدد آن قرآن مرور می‌شود.

قرآن بهترین و دقیق‌ترین منبع شناخت سیره پیامبر(ص) است

وی ادامه داد: از جمله معارف بلند قرآن کریم تبیین، تفسیر و گزارش سیره پیامبران و رسول الله(ص) است، قرآن بهترین و دقیق‌ترین منبع شناخت سیره پیامبر است؛ ارسال رسل و نزول کتب برای ذکر بوده که به معنای آگاهی، دانش و جهل را زدودن است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که انبیا آمدند که انسان‌ها را بیدار کنند، ابراز داشت: اگر کسانی ذکر بگویند و نماز بخوانند اما ندانند که از چه سرمایه اجتماعی برخوردار هستند و دشمن چگونه عمل‌می کند نمی‌توانند زندگی کاملاً موفقی داشته باشند.

وی عنوان کرد: امام قیام کرد تا قرآن در متن زندگی جامعه باشد که اگر جامعه مبتلای به جهالت نبود حسین(ع) را می‌شناخت، اگر جامعه بصیرت می‌داشت جایگاه‌ها و حق و باطل را تشخیص می‌داد.

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به روایتی از امام کاظم(ع) خاطرنشان کرد: دانش مفید سودمند برای زندگی این است که انسان خدا را بشناسد، ذکر از بین برنده غبار بر فطرت بوده و لازمه اندیشیدن به خدا اندیشیدن به بلندی‌ها و بزرگی‌ها است یعنی انسان باید به بزرگی‌ها بیندیشد و خود را محصور در دعواهای باندی نکند.

وی اضافه کرد: یکی از لطایف آیات قرآن این است که در تمام آیات مدنی حرکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای خدا بوده و خداجویانه ساختن متن زندگی است. یکی از جفاهایی که می‌کنیم نوع نگاه به میراث اهل بیت(ع) است در حالی که امام رضا(ع) فرمود اگر محاسن کلام ما بیان شود پیروی می‌کنند.

حجت الاسلام مهدوی راد تأکید کرد: دومین آگاهی این است که بدانیم خدا برای انسان چه ساخته است و در این موضوع از صرف بدن انسان باید بالاتر رفت چرا که خدا تمام هستی را در اختیار انسان قرار داده است.

وی افزود: موضوع سوم بحث خواسته‌ها و اراده خداوند متعال و اهل بیت(ع) از انسان و جامعه اسلامی است، چهارمین بحث که باید به آن توجه کرد این است که آسیب شناسی صورت گیرد چه چیزهایی انسان را از دین خارج می‌کند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که امام قیام کردند که عقلانیت را به جامعه بیاورند، اظهار داشت: از ابتدا که امام حسین(ع) حرکت کردند به اصحاب خود تاکید داشتند که با آگاهی و هوشیاری حرکت کنند یعنی می‌فرمودند که افراد کر و کور نباشند و مسائل را با تعقل بپذیرند؛ تمام مراحل حرکت حضرت بر اساس عقلانیت و خردورزی بود.