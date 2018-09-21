علیرضا حاتم زاده در گفتگو با مهر، با اشاره به استقبال مهارت آموزان از آموزش های مهارتی در حوزه انرژی های تجدید پذیر گفت: در ۴ ماهه نخست سال جاری ۸۲۸ هزار و ۷۵۰ نفر – ساعت آموزش های مهارتی در حوزه انرژی ارائه شده است در حالی که در ۴ ماهه نخست سال گذشته ۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر – ساعت آموزش های مهارتی در این حوزه ارائه شده بود؛ این آمار از افزایش ۳۶۰ درصدی آموزش‌های مهارتی در حوزه تجدید پذیر در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به کل سال گذشته حکایت دارد.

وی گفت: در راستای همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، در سال های اخیر مبلغ ۲ میلیارد ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجهیز کارگاه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‌ای کرج و مرکز آموزش فناوری های نوین اصفهان اختصاص یافت.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه افزود: همچنین با اختصاص یک میلیارد ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد ۱۴۸ عنوان شغل و شایستگی های مرتبط با فناوری انرژی شناسایی و ۸۷ عنوان استاندارد آموزش در این حوزه تدوین شد که هم اکنون این استانداردها و شایستگی های تدوین شده در حوزه فناوری های راهبردی در سایت و پورتال این سازمان قرار دارد.

حاتم زاده در ادامه گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجری پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان از زمینه های همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال جاری است.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به تعامل این سازمان با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) خبر داد: در همین راستا اجرای طرح تأسیس نیروگاه آموزشی با توان ۳ کیلو وات متصل به شبکه و یک کیلو وات منفصل از شبکه، توسعه بخش خصوصی در این حوزه با صدور مجوز تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در برنامه های سازمان بوده و تاکنون با برگزاری ۴ دوره آموزشی سیستم های خورشیدی، اجرای دوره های زیست توده با همکاری ساتبا در استان مرکزی ویژه مربیان و شرکت های خصوصی در مرکز تربیت مربی با همکاری ساتبا بخشی از جمله اقدامات صورت گرفته این سازمان در حوزه انرژی تجدیدپذیر است.

وی همچنین افزود: کارگاه‌های آموزشی در مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اختصاص ۶۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق مجهز شده اند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری این سازمان با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: در سال گذشته ۲۳۰ هزار و ۶۰ نفر- ساعت معادل یک هزار و ۴۳۶ نفر- دوره آموزشی در حوزه فناوری انرژی های تجدیدپذیر ارائه شد.

وی افزود: در سال ۹۶، دوره های آموزشی یاد شده در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مرکزی، همدان، یزد و چند استان دیگر صورت گرفته است.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه کشور خبر داد: این سازمان در ۴ ماهه نخست سال جاری ۸۲۸ هزار و ۷۵۰ نفر – ساعت آموزش در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مرکزی و همدان ارائه کرده است.

حاتم زاده تصریح کرد: این آموزش ها عمدتاً در دوره های ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگی، بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی، پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی، تکنسین ممیزی انرژی، طراح سیستم های تولید گاز سنتز از زیست توده، طراح سیستم های فتوولتاییک، طراح واحد اتصالات الکتریکی و سامانه AC/DC پیل سوخت، فن ورز عایق کاری حرارتی، کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتاییک، متصدی کنترل کیفی سیستم پالایش پسماند و گازهای الای، مدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان، نصاب و تعمیرکار ابگرمکن خورشیدی و... و. در سال ۹۶ و ۹۷ ارائه شده و می شود.