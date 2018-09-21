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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

معاون سازمان فنی و حرفه ای به مهر خبرداد؛

استقبال چشمگیر مهارت‌آموزان از آموزش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر

استقبال چشمگیر مهارت‌آموزان از آموزش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به افزایش ۳۶۰درصدی آموزش های مهارتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ۴ ماهه نخست سال جاری، از تدوین استانداردهای شغلی در حوزه انرژی خبرداد.

علیرضا حاتم زاده در گفتگو با مهر، با اشاره به استقبال مهارت آموزان از آموزش های مهارتی در حوزه انرژی های تجدید پذیر گفت: در ۴ ماهه نخست سال جاری ۸۲۸ هزار و ۷۵۰ نفر – ساعت آموزش های مهارتی در حوزه انرژی ارائه شده است در حالی که در ۴ ماهه نخست سال گذشته ۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر – ساعت آموزش های مهارتی در این حوزه ارائه شده بود؛ این آمار از افزایش ۳۶۰ درصدی آموزش‌های مهارتی در حوزه تجدید پذیر در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به کل سال گذشته حکایت دارد.

وی گفت: در راستای همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، در سال های اخیر مبلغ ۲ میلیارد ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجهیز کارگاه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‌ای کرج و مرکز آموزش فناوری های نوین اصفهان اختصاص یافت.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه افزود: همچنین با اختصاص یک میلیارد ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد ۱۴۸ عنوان شغل و شایستگی های مرتبط با فناوری انرژی شناسایی و ۸۷ عنوان استاندارد آموزش در این حوزه تدوین شد که هم اکنون این استانداردها و شایستگی های تدوین شده در حوزه فناوری های راهبردی در سایت و پورتال این سازمان قرار دارد.

حاتم زاده در ادامه گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجری پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان از زمینه های همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال جاری است.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به تعامل این سازمان با  سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) خبر داد:  در همین راستا اجرای طرح تأسیس نیروگاه آموزشی با توان ۳ کیلو وات متصل به شبکه و یک کیلو وات منفصل از شبکه، توسعه بخش خصوصی در این حوزه با صدور مجوز تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در برنامه های سازمان بوده و تاکنون با برگزاری ۴ دوره آموزشی سیستم های خورشیدی،   اجرای دوره های زیست توده با همکاری ساتبا در استان مرکزی ویژه مربیان و شرکت های خصوصی در مرکز تربیت مربی با همکاری ساتبا بخشی از جمله اقدامات صورت گرفته این سازمان در حوزه انرژی تجدیدپذیر است.

وی همچنین افزود: کارگاه‌های آموزشی در مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اختصاص ۶۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق مجهز شده اند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری این سازمان با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: در سال گذشته ۲۳۰ هزار و ۶۰  نفر- ساعت  معادل یک هزار و ۴۳۶ نفر- دوره آموزشی در حوزه فناوری انرژی های تجدیدپذیر ارائه شد.

وی افزود: در سال ۹۶، دوره های آموزشی یاد شده در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مرکزی، همدان، یزد و چند استان دیگر صورت گرفته است.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه کشور خبر داد: این سازمان در ۴ ماهه نخست سال جاری ۸۲۸ هزار و ۷۵۰ نفر – ساعت آموزش در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مرکزی و همدان ارائه کرده است.

حاتم زاده تصریح کرد: این آموزش ها عمدتاً در دوره های ارزیاب سیستم های انرژی خورشیدی خانگی، بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی، پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی، تکنسین ممیزی انرژی، طراح سیستم های تولید گاز سنتز از زیست توده، طراح سیستم های فتوولتاییک، طراح واحد اتصالات الکتریکی و سامانه AC/DC پیل سوخت، فن ورز عایق کاری حرارتی، کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتاییک، متصدی کنترل کیفی سیستم پالایش پسماند و گازهای الای، مدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان، نصاب و تعمیرکار ابگرمکن خورشیدی و... و. در سال ۹۶ و ۹۷ ارائه شده و می شود.

کد مطلب 4408062

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