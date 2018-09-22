عاشورایی عمل کردن مسئولین دماوند عبور از مشکلات را آسان خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری در مراسم نخستیم روز از هفته دفاع مقدس که با حضور سردار هادی مقدسی، جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه، اعضای شورای تامین، ائمه جماعات و سایر مسئولین شهرستانی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امروز روز اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و روزی است که ما می توانیم به خودمان ببالیم که با پایداری و مقاومت توانستیم برگ زرینی را در تاریخ ورق بزنیم.

صفری در ادامه با اشاره به اینکه مهم ترین حسن امروز مقارن شدن هفته دفاع مقدس با ایام محرم است افزود: برای اینکه بتوانیم عاشورا و قیام امام حسین و حق طلبی ایشان را برای همیشه زنده نگه داریم باید بدانیم امام حسین در روز عاشورا انتخاب درست را انجام داد.

وی اظهار داشت: برای اینکه امروز از این پیچ خطرناک تاریخی بتوانیم به سلامت عبور کنیم عاشورایی عمل کردن همه مسئولین در کشور و در شهرستان دماوند می تواند تاثیر مهمی داشته باشد و عبور از مشکلات را آسان خواهد کرد، لذا همان کاری را باید انجام دهیم که امام حسین در روز عاشورا انجام داد.

فرماندار دماوند با بیان اینکه امروز در سایه مقام معظم رهبری و با تلاش و مجاهدت همه رزمندگان و نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی می توانیم با اقتدار از این مشکلات عبور کنیم گفت: همان گونه که ثابت کردیم که انقلاب ما همه مشکلات را با اقتدار و قدرت پشت سر گذاشته است امروز نیز مشکلات و معضلات بر ما بی اثر خواهند بود.

وی بیان داشت: امروز نشان اقتدار ملی ما در سراسر این خاک گلگون کفن است و این ایام را باید قدر بدانیم و با همین اقتدار انشااله تمام مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت و لازم است که بگوییم به یمن وجود نیروهای مسلح بهترین امنیت رادر سطح شهرستان داریم و مرهون زحمات همه عوامل امنیتی هستیم.