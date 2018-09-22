به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورداوود عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال از ۲۹ هزار نوآموز در نقاط مختلف استان همدان ثبت‌نام به عمل آمد، گفت: ۲۶۵ هزار دانش‌آموز استان همدان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۱۵۷ هزار دانش آموز دوره ابتدایی و ۱۰۸ هزار در دوره متوسطه هستند.

پورداوود با بیان اینکه ۲۲ هزار دانش‌آموز نیز در مدارس غیر دولتی ثبت نام کرده اند، گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقشه راه این مجموعه است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چهار رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است، عنوان کرد: سنجش سلامت مدیران، انتصاب مدیران بر اساس صلاحیت حرفه‌ای، اجرای نظام تنظیم کنترل کیفیت مدارس و پرداختن به تمرکززدایی و مدرسه محوری از جمله رویکردها است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه امسال اجرای طرح «تدبیر» در دوره ابتدایی و طرح «تعالی» در دوره متوسطه در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد، گفت: طرح «بوم» نیز به منظور بالا رفتن خلاقیت در بین دانش‌آموزان طراحی شده تا مهارت دانش‌آموزان افزایش یابد.

وی همچنین بابیان اینکه امسال پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شد و دیگر مطالبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، بیان کرد: سال آینده ۳۵۰ تا ۳۸۰ هزار نفر از کارکنان آموزشی در کشور بازنشسته می‌شوند که در همین راستا دانشگاه فرهنگیان برای جبران کمبودها ۴۰ هزار دانشجو معلم را پذیرش می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: امسال در برخی از رشته‌ها در شهرستان‌های استان همدان با کمبود مواجه بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یک درصد از دانش‌آموزان استان همدان بر اساس آمار ثبت‌احوال بازمانده از تحصیل هستند، عنوان کرد: ۹۹ درصد دانش‌آموزان پوشش داده شدند و این یک درصد مربوط به کودکان کار است.

وی همچنین با بیان اینکه تعداد دانش‌آموزان هر کلاس در همه دوره‌ها بر اساس استاندارد باید بین ۲۲ تا ۲۵ نفر باشد، گفت: اجازه نمی دهیم تعداد دانش‌آموزان هر کلاس از حد استاندارد بگذرد.