نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکم انتصاب جواد عربشهراب به عنوان نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی، مطالبه دیرینه مردم، فرهنگیان و مسئولان محلی برای استقلال ساختار آموزشی این شهر محقق شد؛ اقدامی که میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی و تسریع در رسیدگی به مسائل مدارس، دانشآموزان و فرهنگیان منطقه باشد.
با صدور حکم انتصاب جواد عربشهراب به عنوان نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی، یکی از مهمترین مطالبات چندین ساله مردم این شهر به سرانجام رسید و آموزش و پرورش ایوانکی به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.
استقلال آموزش و پرورش ایوانکی از سالها پیش به عنوان یکی از خواستههای اصلی فرهنگیان، خانوادهها و مسئولان محلی مطرح بود، مطالبهای که با پیگیریهای انجامشده، اکنون به نتیجه رسیده است.
با تحقق این مطالبه، انتظار میرود روند تصمیمگیری، برنامهریزی و ارائه خدمات آموزشی در ایوانکی با تمرکز بیشتری دنبال شود و رسیدگی به نیازهای دانشآموزان، مدارس و فرهنگیان منطقه با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.
انتصاب نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساختهای مدیریتی و توسعه نظام آموزشی این شهر محسوب میشود و به یکی از مهمترین وعدههای مطرحشده برای مردم جامه عمل پوشانده شد.
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