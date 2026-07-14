نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکم انتصاب جواد عرب‌شهراب به عنوان نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی، مطالبه دیرینه مردم، فرهنگیان و مسئولان محلی برای استقلال ساختار آموزشی این شهر محقق شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی و تسریع در رسیدگی به مسائل مدارس، دانش‌آموزان و فرهنگیان منطقه باشد.

با صدور حکم انتصاب جواد عرب‌شهراب به عنوان نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی، یکی از مهم‌ترین مطالبات چندین ساله مردم این شهر به سرانجام رسید و آموزش و پرورش ایوانکی به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

استقلال آموزش و پرورش ایوانکی از سال‌ها پیش به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی فرهنگیان، خانواده‌ها و مسئولان محلی مطرح بود، مطالبه‌ای که با پیگیری‌های انجام‌شده، اکنون به نتیجه رسیده است.

با تحقق این مطالبه، انتظار می‌رود روند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات آموزشی در ایوانکی با تمرکز بیشتری دنبال شود و رسیدگی به نیازهای دانش‌آموزان، مدارس و فرهنگیان منطقه با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.

انتصاب نخستین رئیس آموزش و پرورش ایوانکی، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های مدیریتی و توسعه نظام آموزشی این شهر محسوب می‌شود و به یکی از مهم‌ترین وعده‌های مطرح‌شده برای مردم جامه عمل پوشانده شد.