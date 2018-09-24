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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی با هدف مدیریت حیات وحش صادر می‌شود

مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی با هدف مدیریت حیات وحش صادر می‌شود

مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی در مناطق تحت مدیریت استان های یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و البرز صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی با توجه به درخواست ادارات کل محیط زیست استان ها و بررسی وضعیت رشد جمعیت، نسبت جنسی و سایر پارامترهای سلامت جمعیت در مناطق تحت مدیریت استان های یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و البرز صادر خواهد شد.

علی تیموری  با بیان اینکه در پی امضای تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست و تخصیص ۱۰۵ راسی پروانه انتفاعی شکار چهارپا به این صندوق به منظور صدور مجوز شکار برای اتباع ایرانی که در مجموع ۴۰ درصد از سهمیه تخصیصی است، افزود: صندوق ملی محیط زیست درنظر دارد نسبت به ثبت نام از متقاضیان شکار چهارپا برای صدور مجوز شکار در مناطق تحت مدیریت و آزاد اقدام کند.

تیموری تاکید کرد: مجوزهای مذکور با توجه به درخواست ادارات کل محیط زیست استان ها و بررسی وضعیت رشد جمعیت، نسبت جنسی و سایر پارامترهای سلامت جمعیت در مناطق تحت مدیریت استان های یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و البرز صادر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:  نحوه ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز در فراخوانی که متعاقبا از سوی صندوق ملی محیط زیست اعلام و در پورتال سازمان قرار خواهد گرفت به اطلاع عموم خواهد رسید.

تیموری یادآور شد: علاوه بر ۴۰ درصد مجوزهای درنظر گرفته شده برای اتباع ایرانی، ۲۰ درصد از مجموع مجوزها با بهاء پایه، برای متقاضیان بومی شکار چهارپا، صادر خواهد شد.  

کد مطلب 4411419

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