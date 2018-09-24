به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مجوز شکار ویژه اتباع ایرانی با توجه به درخواست ادارات کل محیط زیست استان ها و بررسی وضعیت رشد جمعیت، نسبت جنسی و سایر پارامترهای سلامت جمعیت در مناطق تحت مدیریت استان های یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و البرز صادر خواهد شد.

علی تیموری با بیان اینکه در پی امضای تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست و تخصیص ۱۰۵ راسی پروانه انتفاعی شکار چهارپا به این صندوق به منظور صدور مجوز شکار برای اتباع ایرانی که در مجموع ۴۰ درصد از سهمیه تخصیصی است، افزود: صندوق ملی محیط زیست درنظر دارد نسبت به ثبت نام از متقاضیان شکار چهارپا برای صدور مجوز شکار در مناطق تحت مدیریت و آزاد اقدام کند.



تیموری تاکید کرد: مجوزهای مذکور با توجه به درخواست ادارات کل محیط زیست استان ها و بررسی وضعیت رشد جمعیت، نسبت جنسی و سایر پارامترهای سلامت جمعیت در مناطق تحت مدیریت استان های یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و البرز صادر خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: نحوه ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز در فراخوانی که متعاقبا از سوی صندوق ملی محیط زیست اعلام و در پورتال سازمان قرار خواهد گرفت به اطلاع عموم خواهد رسید.

تیموری یادآور شد: علاوه بر ۴۰ درصد مجوزهای درنظر گرفته شده برای اتباع ایرانی، ۲۰ درصد از مجموع مجوزها با بهاء پایه، برای متقاضیان بومی شکار چهارپا، صادر خواهد شد.