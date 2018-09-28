  1. جامعه
  2. شهری
۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

استفاده ۶۳ هزار نفر از تماشاگران دربی ۸۸ از متروی تهران و حومه

استفاده ۶۳ هزار نفر از تماشاگران دربی ۸۸ از متروی تهران و حومه

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران از جابجایی ۶۳ هزار نفری تماشاگران مسابقه فوتبال پرسپولیس و استقلال با ناوگان متروی تهران و حومه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدیان درباره میزان جابجایی مسافر توسط شبکه متروی تهران و حومه در این مسابقه گفت: ایستگاه ورزشگاه آزادی در خط پنج مترو در روز پنجشنبه ۵ مهرماه ۹۷ برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال در مجموع رفت و برگشت پذیرای ۶۳ هزار تماشاگر فوتبال بود.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه ورزشگاه آزادی روز پنجشنبه ۵مهرماه ۹۷پذیرای ۶۳ هزار نفر از تماشاگران فوتبال بود افزود: در ساعات قبل از شروع بازی ۲۸ هزار نفر با مترو به مجموعه ورزشی آزادی انتقال داده شدند و بعد از پایان این مسابقه نیز ۳۵ هزار نفر از تماشاگران به این ایستگاه مراجعه و از طریق مترو به مبادی اولیه خود منتقل شدند.

محمدیان خاطرنشان کرد: در پایان بازی با توجه به ازدحام جمعیت در ایستگاه ورزشگاه آزادی  واقع در خط ۵ متروی تهران و حومه ۴ قطار فوق العاده و در خط ۴ مترو ۶ قطار فوق العاده و در خط ۲  مترو ۲ قطار فوق العاده اعزام شد.

کد مطلب 4414612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها