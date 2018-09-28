ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب کامیون داران شهرستان فردیس، اظهار کرد: این اخبار از سوی رسانه‌های معاند نظام در حالی انتشاریافته که اساساً این شهرستان فاقد هرگونه پایانه برای وسایل نقلیه باری اعم از کامیون و تریلر است.

وی در ادامه بابیان اینکه این اطلاع‌رسانی‌های نادرست و جهت‌دار نشان از وابستگی این رسانه‌ها به منابع مالی معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است، تأکید کرد: جلسات متعددی برای مطالبات به‌حق کامیون داران که هزینه کرایه، بیمه، لاستیک و غیره برگزارشده و دولت سعی در رفع مشکلات این قشر دارد.

فرماندار شهرستان فردیس بابیان اینکه دشمنان با استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی سعی در به چالش کشیدن نظام‌دارند، خاطرنشان کرد: شهرستان فردیس هیچ پایانه باری برای کامیون و تریلر ندارد اما یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای از تجمع کامیون داران فردیس خبر داده است و این موضوع نشان می‌داد که دشمنان نظام چقدر ناآگاه و مغرض هستند.

اینانلو بابیان اینکه کامیون داران کشور افرادی متدین هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، گفت: حضور چشم‌گیر کامیون داران را در هفته دفاع مقدس به‌خوبی دیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه کامیون داران در شرایط مختلف بحرانی، سیل، زلزله و غیره حضورداشته‌اند، خاطرنشان کرد: این مهم بر لزوم رسیدگی به مشکلات این قشر تأکید دارد.