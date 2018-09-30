درخواست بنیاد مستضعفان برای خروج باغ سیب از میراث ملی

به گزارش خبرنگار مهر، باغ سیب در مهرشهر کرج که در سالهای قبل از انقلاب جزئی از کاخ مروارید بود، پس از انقلاب به همراه کاخ مروارید در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما چند سالی است که کاخ مروارید به تملک اداره کل میراث فرهنگی استان البرز درآمده است. در روز دهم اسفند سال ۹۵ نیز سازمان میراث فرهنگی باغ سیب را به جهت اهمیتی که درحوزه باغ های ایرانی دارد با شماره 364 در فهرست میراث طبیعی و ملی ثبت کرد.

تا اینکه چند روز پیش بنیاد مستضعفان با استناد به اینکه این باغ تاریخی نیست، درخواست خروج آن را به دادگستری استان البرز داد. دستگاههای قضایی استان نیز مراتب را به اداره کل میراث فرهنگی استان اعلام کردند. در این باره حجت الاسلام فخرالدین صابری مدیرکل میراث فرهنگی البرز به خبرنگار مهر گفت: اواسط شهریور این ابلاغیه به ما اعلام شد و در خواست کردند که مستندات خود را درباره ثبت این باغ بفرستیم و سه کارشناس نیز برای بررسی پرونده ثبتی مشخص کردند که یکی از آنها به حوزه میراث فرهنگی اشراف دارد.

وی در ادامه گفت: تنها علتی که می توان برای درخواست بنیاد مستضعفان متصور شد، این است که بنیاد میخواهد آنجا را بفروشد و تغییر کاربری دهد و کشت را به خشت تبدیل کند. میراث فرهنگی منفعت برداشت یک سیب هم از آن ندارد، جز اینکه دغدغه دارد تا آن باغ حفظ شود. چون این باغ بزرگترین باغ شهری و تنفس گاه کرج است.

صابری ادامه داد: بنیاد مستضعفان تصور می کند با ثبت ملی این اثر، باغ سیب به تصرف سازمان میراث فرهنگی در می آید در صورتی که اینطور نیست . کجا پس از ثبت مالکیت بنا و یا محوطه ای به میراث فرهنگی سپرده شده است؟ ما قصد تملک باغ را نداریم تنها می خواهیم این باغ برای مردم حفظ شود.

استان البرز باغهای ایرانی از دوره صفوی تا دوره معاصر را دارد و باغ سیب آخرین باغ ایرانی دوره معاصر است. باغ ۳۵۰ هکتاری سیب مهرشهر کرج در واقع در جهت تلفیق باغ با معماری بوجود آمد. باغ های ایرانی معمولا با بناها در ارتباط بودند این باغ هنوز هم محل زندگی گونه های پرنده های نادر استان البرز است و چون بزرگترین باغ دورن شهری ایران است می بایست در فهرست میراث ملی قرار گیرد. همچنین از آنجا که اشرف پهلوی آلرژی داشت و درخت سیب گرده افشانی ندارد، این باغ را در نزدیکی کاخ مروارید ایجاد کردند. بنابراین باغ سیب در ادامه روند ساخت باغ ایرانی و در ارتباط با کاخ مروارید بوده است.