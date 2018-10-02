مبلمانی که با دستور صوتی جابجا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان از سیستم مبلمان رباتیکی رونمایی کرده اند که در یک پروژه ساختمان در منهتن نیویورک نصب شده است.

مبلمان رباتیک Ori یکی از پروژه های سرمایه گذاری در Media Lab موسسه فناوری ماساچوست است. این سیستم رباتیک حرکت می کند بنابراین لازم نیست کاربر برای نوشیدن آب از روی کاناپه بلند شود یا با تغییر مکان وسایل خانه، فضایی برای مهمانی فراهم کند.

کافی است او روی اپلیکیشن موبایل هوشمند خود کلیک کند یا به طور صوتی دستور دهد، محل اقامت او با هر دستور یا کلیک به اتاق خواب، اتاق پذیرایی، رختکن یا اتاق کار تبدیل می شود.

Ori یک واحد چوبی L شکل است که روی ریل قرار دارد. این واحد شامل یک تختخواب تاشو، کابینت و همچنین یک داور است.

قیمت هر نمونه از آن ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.