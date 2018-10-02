نارضایتی فرماندار دماوند از نحوه برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری صبح سه شنبه در سومین جلسه شورای اداری دماوند که با حضور کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه و رییس اتاق اصناف شهرستان دماوند و سایر مسئولین در فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: برخورد جدی با ساخت و ساز های غیر مجاز باید به طور جدی صورت بگیرد در دستور کار مسئولین قرار داشته باشد.

صفری در ادامه با بیان اینکه ما باید در خصوص استفاده از منابع و انرژی های موجود در شهرستان و کشور به آیندگان خود پاسخگو باشیم افزود: طی سال های اخیر در شهرستان مشاهده می شود باغ های قدیمی چندین ساله را با مصالح سخت تفکیک می کنند و باید بدانیم که شهروندان فقط یک شهروند عادی نیستند و دارای یک مسئولیت اجتماعی نیز هستند و هر طور که بخواهند نمی توانند در خصوص این موضوع رفتار کنند.

وی با اشاره به اینکه در یکی از باغ های شهرستان با وجود اخطار تخریب جهاد کشاورزی مشاهده کردیم که باز هم که اقدام به ساخت می کنند گفت: باید بدانیم با این اقدامات خودمان مسبب این مشکلات کم ابی و الودگی و ترافیک ها هستیم و با حساسیت مسئولین می توانیم از این موضوع جلوگیری کنیم.

فرماندار دماوند بیان داشت: حال امروز دماوند از لحاظ ساخت و سازهای غیر مجاز خوب نیست و نباید مسئله را از این مشکل دار تر کنیم.

صفری در خصوص ملاقات های مردمی نیز گفت: ملاقات های عمومی در این شرایط حتما باید مد نظرقرار بگیرد که بتوانیم به بهترین نحو پاسخگوی مردم باشیم.