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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

معاون سوادآموزی بوشهر:

جذب افراد بی‌سواد در استان بوشهر ۳ برابر شد

جذب افراد بی‌سواد در استان بوشهر ۳ برابر شد

بوشهر - معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: طی پنج سال اخیر جذب افراد بی سواد زیر ۵۰ ساله در استان سه برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح شنبه در بازدید از کلاس های سوادآموزی شهرستان بوشهر اظهار داشت: در راستای افزایش جذب سوادآموزان به دوره‌های سوادآموزی تلاش‌های گسترده‌ای در سطح استان بوشهر صورت گرفته است.

وی از تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان بوشهر با همت و اراده بی‌سوادان و خانواده‌های آنان خبر داد و اضافه کرد: طی پنج سال اخیر تلاش گسترده‌ای برای شناسایی بی‌سوادان و هدایت آنها به سمت سوادآموزی انجام شده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر خواستار تلاش هماهنگ همه دستگاه‌های دولتی برای خاتمه بی‌سوادی در استان شد و بیان کرد: فرصت بسیار خوبی برای آموزش رایگان افراد محروم از نعمت سواد فراهم شده است.

وی تصریح کرد: افراد بی‌سواد باید قدر این موقعیت را بدانند و با شرکت در کلاس‌های سوادآموزی با دنیای علم و سواد آشنا شوند به گونه‌ای که بخشی از خروجی افراد از کلاس های سوادآموزی بتوانند کارآفرینان جامعه بحساب آیند.

دانش‌فر با اشاره به همکاری نهادهایی همچون کمیته امداد، زندان‌ها و بهزیستی برای توسعه سوادآموزی، خاطرنشان کرد: معلمان و مدیران مدارس مشارکت بیشتری را در زمینه توسعه سوادآموزی داشته باشند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان برنامه پنج ساله توسعه ششم در مناطق روستایی و شهری استان بی سوادی در گروه سنی ۱۰ تا۴۹ کاهش محسوس یابد.

کد مطلب 4422057

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