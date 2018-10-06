به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر صبح شنبه در بازدید از کلاس های سوادآموزی شهرستان بوشهر اظهار داشت: در راستای افزایش جذب سوادآموزان به دورههای سوادآموزی تلاشهای گستردهای در سطح استان بوشهر صورت گرفته است.
وی از تلاش برای ریشهکنی بیسوادی در استان بوشهر با همت و اراده بیسوادان و خانوادههای آنان خبر داد و اضافه کرد: طی پنج سال اخیر تلاش گستردهای برای شناسایی بیسوادان و هدایت آنها به سمت سوادآموزی انجام شده است.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر خواستار تلاش هماهنگ همه دستگاههای دولتی برای خاتمه بیسوادی در استان شد و بیان کرد: فرصت بسیار خوبی برای آموزش رایگان افراد محروم از نعمت سواد فراهم شده است.
وی تصریح کرد: افراد بیسواد باید قدر این موقعیت را بدانند و با شرکت در کلاسهای سوادآموزی با دنیای علم و سواد آشنا شوند به گونهای که بخشی از خروجی افراد از کلاس های سوادآموزی بتوانند کارآفرینان جامعه بحساب آیند.
دانشفر با اشاره به همکاری نهادهایی همچون کمیته امداد، زندانها و بهزیستی برای توسعه سوادآموزی، خاطرنشان کرد: معلمان و مدیران مدارس مشارکت بیشتری را در زمینه توسعه سوادآموزی داشته باشند.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان برنامه پنج ساله توسعه ششم در مناطق روستایی و شهری استان بی سوادی در گروه سنی ۱۰ تا۴۹ کاهش محسوس یابد.
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