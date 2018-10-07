بهانه را از دشمن بگیریم/ اطلاعات سری کشور را به کسی نخواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون مستقلین مجلس در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و در موافقت با این لایحه، با بیان اینکه باید بهانه ها را از دشمن بگیریم، اظهارداشت: ما تاکنون ۴۰ مورد از الزامات گروه اقدام مالی FATF را اجرا کردهایم و اگر عضو این کنوانسیون نشویم، یعنی عملا به هیچ کدام از این الزامات پایبند نبودهایم.
وی افزود: خیلی از کسانی که در سال های تحریم در دور زدن تحریم ها به ما کمک کرده اند، امروز به رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام میگویند که اگر ایران عضویت در CFT را نپذیرد، ما نمیتوانیم حتی یک سنت مبادله ارزی داشته باشیم.
نعمتی گفت: دوستان عزیز! ما باید مسائل را به گونهای بررسی کنیم که خداپسند باشد، مگر ما تا به امروز یک دینار به تروریستها کمک کردیم؟ چهار گروه تروریستی شامل القاعده، طالبان، داعش و جبههالنصره از سوی سازمان ملل به عنوان گروههای تروریستی معرفی شدند و بقیه مواردی را که مخالفین در خصوص این بحث مطرح میکنند، اما و اگرهای این موضوع است.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس افزود: آقای ظریف حرف خوبی را زدند و گفتند که چرا ما باید از ترس اینکه در آینده بمیریم، الان خودکشی کنیم. ما برای خودمان یک سطح ایجابی گذاشتیم یعنی معتقدیم نباید به تروریستها کمک شود اما ممکن است یک کشوری بخواهد بر ما حق تحفظ بگذارد.
وی تصریح کرد: اگر حق تحفظی هم وجود داشته باشد، این موضوع بین دو کشور است و هیچ مرجعی هم نمیتواند در آن دخالتی کند.
نعمتی با بیان اینکه چرا ما باید با عدم پذیرش CFT برای دیگران حق و بهانهای ایجاد کنیم؟ گفت: امروز بیش از ۱۸۸ کشور CFT را پذیرفتهاند و بیشتر آنها هم شروطی را برای این مسئله در نظر گرفتند که طبیعی است؛ بنابراین ما نباید با عدم پذیرش این موضوع، برای کسانی که میخواهند برای ما مشکلساز شوند، حق و بهانهای را ایجاد کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آنها که میگویند برجام برای ما هیچ سودی نداشت، به این موضوع توجه کنند که حداقل نفع برجام این بود که همه کشورهایی که یک روز علیه ما بودند، امروز در کنار ما هستند؛ اروپاییها امروز همراه با هستند و از برجام حمایت میکنند. شما ببینید آن زمان چهار قطعنامه سنگین علیه ما وضع شد و امروز همه آنها بلااثر است.
وی ادامه داد: ما آن زمان کوچکترین مذاکرهای حتی با دوستان خود هم نمیتوانستیم داشته باشیم ولی امروز شما ببینید در مجمع عمومی سازمان ملل با چه تعداد کشور دیدار و گفتوگو داشتیم؛ بنابراین در نقد کردن خود منصف باشید.
نعمتی اظهار داشت: وضعیت کشور ما در موضوع FATF، وضعیت در حال تعلیق است و پس از ما فقط کره شمالی است که در لیست سیاه قرار دارد؛ بنابراین همه کشورها موظف هستند که در CFT حضور داشته باشند.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما قطعاً اطلاعات سری خود را به کسی نخواهیم داد و این اشتباه بزرگی است که برخی مخالفین دارند، گفت: حق شرط، حق حاکمیتی است و اگر کسی اعتراضی به ما داشته باشد، فقط آن کشور در برابر ما قرار دارد؛ نه کل اعضا.
وی گفت: دوستان توجه داشته باشند که کنوانسیون CFT، ابزار مناسبی برای پیگیری مسئله تروریسم است. ما خود قربانی تروریسم بوده و هستیم و هزینههای سنگینی در این مسیر دادهایم. ما بیشترین تاوان را برای تروریسم پرداخت کردهایم بنابراین چرا میخواهید به جهانیان اینطور وانمود کنیم که حامی تروریسم هستیم؟
نعمتی تصریح کرد: بنده خود مقلّد حضرت آقا هستم و اگر رهبری نظری مخالف این موضوع داشته باشند، بنده قطعاً به CFT رأی نخواهم داد اما واسط ما با نهاد مقدس رهبری، رئیس محترم مجلس است و نه دیگرانی که به هر بهانهای از رهبری هزینه میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار نیست که مردم ما در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی باشند. آقای دهقان عزیز! شما که در شهرستان خودتان با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه هستید، آیا بخشی از این مشکلات به همین کنوانسیون مرتبط نیست؟ ببینید ما امروز دیگر نمیتوانیم پول نفتهای فروش رفتهی خود را وارد کشور کنیم؛ این واقعیت امروز است که همه باید به آن توجه داشته باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای دهقان! شما مطالبی را گفتید و به دولت مواردی را منتسب کردید که حق نبود. اگر ما مجدد بخواهیم پول نفت فروخته شده خود را زیر پلهای فراهم کنیم، نتیجه این وضع، امثال بابک زنجانیها خواهد بود؛ بنابراین اگر CFT را نپذیریم یعنی میلیاردها دلار پول مردم را به تاراج میدهیم.
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