ورزشگاه ۱۲۷ ساله میزبان فوتبال/ از شکارگاه پادشاه تا فینال المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ۳ مرداد ۱۴۰۳ با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد. ورزشگاه «پارک دو پرنس» پاریس یکی از میزبان های این بازی های است و قرار است دیدارهای مهمی از جمله بازی افتتاحیه و فینال در این ورزشگاه برگزار شود. ورزشگاهی که در سال ۱۸۹۷ افتتاح شد و قدمتی ۱۲۷ ساله دارد و به مدت ۲۵ سال، بزرگترین ورزشگاه فرانسه بود. «پارک دو پرنس» قدیمی ترین ورزشگاه فعال در فرانسه است و پس از «استاد دو فرانس» لقب مهمترین و شناخته شده ترین ورزشگاه فرانسه را یدک می کشد.

هرچند پاری سن ژرمن دیدارهای خود را در این استادیوم برگزار می کند اما مالک آن شهرداری پاریس است اما در سال ۲۰۱۴ و در قراردادی ۳۰ ساله تحت کنترل این باشگاه پاریسی درآمد. علاوه بر پاری سن ژرمن، تیم های دیگری مانند «اف سی پاریس» و «ریسینگ» هم در مقاطعی کوتاه بازی های خود را در این ورزشگاه برگزار می کردند.

پیش از آنکه ورزشگاه معروف «استاد دو فرانس» در سال ۱۹۹۸ افتتاح شود، این ورزشگاه از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۲ میزبان بازی های تیم ملی فوتبال و راگبی فرانسه، دیدارهای نهایی جام حذفی فوتبال و مسابقات قهرمانی راگبی بود.

دیدار تیم های پاری سن ژرمن و تولوز در ورزشگاه پارک د پرنس در سال ۲۰۱۹

«پارک دو پرنس» که یکی از نمادها و میراث های ورزشی فرانسه است در طول دوران حیات خود میزبان رقابت های مهمی مانند فینال جام ملت های اروپا در سال های ۱۹۶۰و ۱۹۸۴، فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال های ۱۹۵۶، ۱۹۷۵ و ۱۹۸۱ و فینال لیگ اروپا در سال ۱۹۹۸ بود. جام جهانی ۱۹۳۸، جام جهانی ۱۹۹۸، یورو ۲۰۱۶ و جام جهانی راگبی در سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۷ هم از دیگر مسابقات مهمی است که در این استادیوم برگزار شده است.

این ورزشگاه تا پیش از بازسازی در سال ۱۹۷۲، خط پایان مسابقات دوچرخه سواری «تور دو فرانس» هم بود و ۵۴ دوره، دوچرخه سواران حاضر در این مسابقات، با رسیدن به این ورزشگاه به خط پایان می رسیدند. در مجموع میزبانی از ۵۹ مسابقه «قهرمانی شش ملت» راگبی، ۱۲۸ بازی تیم ملی فوتبال فرانسه، ۳۳ فینال جام حذفی فرانسه، ۳۱ فینال مسابقات قهرمانی راگبی فرانسه موجب شده است این ورزشگاه به یکی از خاطره انگیزترین مکان های ورزشی این کشور تبدیل شود. ضمن اینکه نخستین باری که یک رویداد ورزشی در فرانسه به صورت تلویزیونی پخش شد در این ورزشگاه انجام شد.

ورزشگاه پارک دپرنس در سال ۱۹۰۸

شکارگاه پادشاه

پارک دو پرنس پیش از آنکه به ورزشگاهی برای رویدادهای ورزشی در سال ۱۸۹۷ تبدیل شود در قرن هجدهم به عنوان مکانی برای استراحت، شکار و پیاده روی مورد استفاده شاه و شاهزادگان سلطنتی بود. به نظر می رسد اسم «پارک دو پرنس» هم که به معنای «پارک شاهزادگان» است از همین جا ناشی می شود. از قرن نوزدهم هم با قدرت گرفتن بورژوازی در فرانسه، از محلی برای تفریح اشراف و درباریان، به محل گذران وقت بورژواهای پاریسی تبدیل شد.

تا سال ۱۸۵۵ این محل کاملاً شکل طبیعی خود را حفظ کرده بود اما از این سال به بعد نخستین تحولات شهری در آنجا رخ داد و جاده ای در آن ساخته شد که آغاز توسعه این منطقه بود.

نخستین دیدار فوتبال در این ورزشگاه

پارک اول و نخستین دیدار فوتبال

وقتی ورزشگاه پارک دو پرنس در سال ۱۸۹۷ افتتاح شد ۱۵ هزار نفر ظرفیت داشت و پذیرای مسابقاتی مانند دوچرخه سواری، فوتبال و راگبی بود. نخستین بازی فوتبالی که در این ورزشگاه برگزار شد بین تیم های استاندارد ریسینگ کلوب فرانسه و «انگلیش رامبلرز» بود که با نتیجه ۳ بر یک به سود استاندارد به پایان رسید.

ورزشگاه پارک دپرنس پس از بازسازی در سال ۱۹۳۲

پارک دوم و افزایش ظرفیت ورزشگاه

پارک دو پرنس در سال ۱۹۳۲ مورد بازسانی و نوسازی قرار گرفت و ظرفیت آن به ۴۰ هزار نفر افزایش یافت. نخستین بازی فوتبالی پس از بازسازی در این استادیوم برگزار شد بین تیم های ستاره سرخ فرانسه و اتلتیک بیلبائو بود.

ورزشگاه کنونی پارک دپرنس

ورزشگاه کنونی

این ورزشگاه در سال ۱۹۷۲ با طراحی معمار مطرح فرانسوی، روژه تایبر، که طراح سازه های معروفی چون مدرسه لوور، مدرسه هنرهای زیبا، ورزشگاه المپیک مونترال، مرکز هسته ای سیوو در وین و استخر المپیک لوکزامبورگ، تحت بازسازی های گسترده قرار گرفت و از سال ۱۹۷۴ میزبان بازی های تیم فوتبال «پاری سن ژرمن» است که با ظرفیت ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر پنجمین ورزشگاه بزرگ فرانسه لقب گرفته است.

زمانی که پاری سن ژرمن این ورزشگاه را در کنترل گرفت بازسازی های گسترده ای به خصوص در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ روی آن انجام داد.

برنامه بازی های مرحله گروهی فوتبال مردان المپیک ۲۰۲۴:

چهارشنبه ۳ مرداد

* فرانسه - ایالات متحده، گروه A (مارسی- ورزشگاه ولودروم)

* گینه - نیوزلند، گروه A (نیس - استاد دو نیس)

* آرژانتین - مراکش، گروه B (سنت اتین - استاد ژوفروی گیچارد)

* عراق - اوکراین، گروه B ( لیون - ورزشگاه لیون)

* ازبکستان - اسپانیا، گروه C (پاریس - پارک د پرنس)

* مصر - جمهوری دومینیکن، گروه C (نانت - استاددو لا بوژوار)

* ژاپن - پاراگوئه، گروه D (بوردو - ورزشگاه بوردو)

* مالی - رژیم صهیونیستی، گروه D (پاریس - پارک دو پرنس)

شنبه ۶ مرداد

* نیوزلند - ایالات متحده، گروه A (مارسی - ورزشگاه ولودروم)

* فرانسه - گینه، گروه A(نیس - استاد دو نیس)

* اوکراین - مراکش، گروه B (سنت اتین - استادیوم جفروی گیچارد)

* آرژانتین - عراق لیون، گروه B - (ورزشگاه لیون)

* جمهوری دومینیکن - اسپانیا، گروه C (بوردو - استاددو بوردو)

* ازبکستان - مصر ، گروه C - (نانت- ورزشگاه د لا بوژوار)

* رژیم صهیونیستی - پاراگوئه، گروه D (پاریس - پارک د پرنس)

* ژاپن - مالی، گروه D (بوردو - استاددو بوردو)

سه شنبه ۹ مرداد

* ایالات متحده - گینه، گروه A (سنت اتین - استاد جئوفروی گیچارد)

* نیوزلند - فرانسه، گروه A (مارسی - ورزشگاه ولودروم)

* اوکراین - آرژانتین، گروه B (لیون - ورزشگاه لیون)

* مراکش - عراق، گروهB (نیس - استاد دو نیس)

* جمهوری دومینیکن - ازبکستان، گروه C (پاریس - پارک د پرنس)

* اسپانیا - مصر، گروه C (بوردو - استاددو بوردو)

* پاراگوئه - مالی، گروه D (پاریس - پارک دو پرنس)

* رژیم صهیونیستی - ژاپن، گروه D - (نانت - استاددو لا بوژوار)