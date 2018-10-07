تعدادی ازنمایندگان با نمایش پلاکاردهایی با CFT اعلام مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس با در دست داشتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند.
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان و حبیب الله دهمرده نماینده زابل پلاکاردی را در دست داشتند که در آن نوشته بود «به کنوانسیون استعماری رای نمیدهیم».
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و سیدصادق طباطبایینژاد نماینده اردستان نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «من اطلاعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی به دشمن نمیدهم» مخالفت خود را با لایحه CFT اعلام کردند.
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