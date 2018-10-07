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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۸

در صحن مجلس؛

تعدادی ازنمایندگان با نمایش پلاکاردهایی با CFT اعلام مخالفت کردند

تعدادی ازنمایندگان با نمایش پلاکاردهایی با CFT اعلام مخالفت کردند

تعدادی از نمایندگان مجلس با نمایش پلاکاردهایی مخالفت خود را با لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس با در دست داشتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند.

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان و حبیب الله دهمرده نماینده زابل پلاکاردی را در دست داشتند که در آن نوشته بود «به کنوانسیون استعماری رای نمی‌دهیم».

نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، ‌سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و سیدصادق طباطبایی‌نژاد نماینده اردستان نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «من اطلاعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی به دشمن نمی‌دهم» مخالفت خود را با لایحه CFT اعلام کردند.

کد مطلب 4422799

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